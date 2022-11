Adversário do Brasil na Copa do Mundo, a seleção de Camarões empatou por 1 a 1 com o Panamá no último amistoso antes do início do Mundial. O jogo foi realizado na manhã desta sexta-feira, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Na quinta, a Suíça, que também está no Grupo G, havia perdido para Gana por 2 a 0.

O resultado só aumenta a desconfiança em cima da seleção africana, que chegou a perder, em setembro, para equipes como Usbequistão e Coreia do Sul. A classificação para a Copa do Mundo se deu por uma virada sobre a Argélia nos minutos finais em jogo da Copa Africana de Nações.

Principal destaque de Camarões, Choupo-Moting, que vive grande momento no Bayern de Munique, começou o jogo entre os reservas e viu sua equipe segurar um 0 a 0 no primeiro tempo sem muitas emoções, tanto que a melhor oportunidade foi do Panamá. Aos 45 minutos, Adalberto Carrasquilla invadiu a área e finalizou para grande defesa de Andre Onana.

No segundo tempo, o técnico Rigobert Song resolveu colocar a sua estrela em campo e ela brilhou logo de cara. Aos cinco minutos, Choupo-Moting aproveitou o rebote na entrada da área e finalizou no canto esquerdo para abrir o marcador. Mas, quando todos achavam que Camarões iria empolgar, veio o empate.

Aos dez minutos, a modesta seleção do Panamá empatou em uma bela cobrança de falta de Murillo. Após a igualdade, o jogo voltou a cair de produção e ficou muito pegado, com duras faltas.

Camarões, no entanto, era levemente superior e chegou a desperdiçar uma grande oportunidade, em cabeçada de Choupo-Moting, no fim do segundo tempo. Com isso, a partida terminou empatada.

Passado o amistoso, Camarões começa a focar exclusivamente na Suíça, o seu primeiro adversário na Copa do Mundo. O jogo será realizado na próxima quinta-feira, às 7h (horário de Brasília), no Al Janoub. A outra partida, da primeira rodada do Grupo G, é entre Brasil e Sérvia.