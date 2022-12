O técnico Hansi Flick continuará no comando da Alemanha mesmo após a eliminação na fase de grupos da Copa. Famosa por ter um histórico de treinadores com trabalhos duradouros, a Federação Alemã de Futebol promoveu uma reunião entre Flick e dirigentes nesta sexta-feira para discutir o futuro da seleção nacional. Durante a conversa, o presidente Bernd Neuendorf e o vice-presidente Hans-Joachim Watzke garantiram a sequência do trabalho, já de olho na Eurocopa de 2024, que será disputada justamente na Alemanha.

“Estamos convencidos de que a Eurocopa aqui na nossa casa representa uma enorme oportunidade para o futebol alemão. Nosso objetivo é fazer do evento um sucesso esportivo. Temos plena fé de que Hansi Flick, juntamente com sua equipe, será capaz de corresponder ao desafio”, afirmou Neuendorf.

A Alemanha teve apenas 11 treinadores em sua história. O último antes de Flick foi Joachim Löw, dono do cargo de 2006 a 2021. Campeão da Copa de 2014, Löw acabou eliminado na fase de grupos em 2018, mas, assim como seu sucessor, foi bancado pela Federação. A despedida só veio três anos depois, em março de 2021, quando pediu para encerrar o contrato que só venceria após a Copa do Mundo.

Na época, Hansi Flick, que foi auxiliar de Löw até 2014, vivia grande momento como treinador do Bayern de Munique e foi escolhido para assumir a seleção. Então, ajudou a Alemanha a se classificar para a Copa com sete vitórias em sete jogos nas Eliminatórias. Na Liga das Nações da Uefa, venceu só uma partida, perdeu outra e empatou quatro. Mesmo assim, chegou ao Catar esperançoso, mas viu seu time perder para o Japão logo na estreia, antes de empatar com a Espanha e vencer a Costa Rica, resultado que não foi o suficiente para se classificar.

“Minha comissão técnica e eu estamos focados na Eurocopa com otimismo. Como time, podem mostrar muito mais do que mostramos no Catar”, comentou Flick após a reunião desta quarta-feira. “Nós perdemos uma grande oportunidade lá, e vamos tirar lições dessa experiência. Tenho fé nos planos que discutimos hoje”, concluiu.

Apesar da permanência do treinador, a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar trouxe mudanças em outro núcleo da Federação Alemã. Na terça, Oliver Bierhoff deixou o cargo de diretor da seleção tetracampeã mundial, após 18 anos no cargo. O futebol alemão também está passando por uma reformulação em sua liga nacional, que, a partir do fim deste mês, deixará de ser comandada por Donata Hopfen, atual diretora executiva do Campeonato Alemão.