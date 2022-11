A tetracampeã Alemanha pode repetir a fraca campanha feita no Mundial da Rússia, em 2018, e ser eliminada já neste domingo, 27, pela segunda vez seguida na fase de grupos da Copa do Mundo.

Se perder para os espanhóis no jogo marcado para às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, e os japoneses conquistarem ao menos 1 ponto contra a Costa Rica, os alemães voltarão mais cedo para casa e jogarão o último jogo apenas para cumprir com o calendário do torneio.

Para isso não acontecer, a equipe de Hansi Flick terá de somar pontos contra a Espanha, ou acordar mais cedo e torcer para que os costa-riquenhos derrotem os japoneses no jogo das 7h (horário de Brasília) – veja a combinação de resultados abaixo.

As partidas são validas pelo Grupo E, liderado pela Espanha, que soma 3 pontos e 7 gols de saldo, e pelo Japão, que também tem 3 pontos, mas com saldo inferior (+1). Com uma derrota cada, Alemanha, em 3º, e Costa Rica, em último na chave, ainda não pontuaram.

O drama alemão é semelhante ao que passou a Argentina nestas duas primeiras rodadas de Mundial. Ambas as seleções foram surpreendidas em suas estreias e perderam de virada, por 2 a 1, para Japão (Alemanha) e para Arábia Saudita (Argentina). Com a vitória sobre o México neste sábado, os argentinos somaram os primeiros três pontos e já ocupam a segunda colocação no Grupo C.

O cenário para Alemanha, contudo, é mais delicado. Para sonhar com uma classificação tranquila e sem depender do resultado de outros jogos, é preciso vencer o forte time da Espanha. Se empatar, ainda não estará eliminada matematicamente, mas não dependerá apenas das próprias forças para avançar às oitavas. Se perder, só continuará viva se a Costa Rica tiver vencido o Japão mais cedo.

Combinação de resultados que eliminam a Alemanha:

Derrota para a Espanha e Costa Rica não vencer o Japão

Se o Japão pontuar contra a Costa Rica e a Espanha vencer a partida, os alemães estarão eliminados porque não poderão mais alcançar o mínimo necessário para ficar entre os dois melhores da chave.

Combinação de resultados que mantêm Alemanha viva

Vitória e ou empate com a Espanha

Se vencer a Espanha, Alemanha só dependerá de si para avançar para as oitavas – precisaria vencer a Costa Rica na última rodada.

Se empatar, ainda há chances matemáticas de permanecer na Copa, independente do resultado entre Japão x Costa Rica. Mas, a classificação só seria conquistada se a seleção alemã conseguisse vencer a Costa Rica e se a Espanha derrotasse o Japão.

Neste cenário, é possível também que Japão e Alemanha fiquem com 4 pontos e decidam a vaga nos critérios de desempate, cuja ordem definida no torneio é: saldo de gols, gols marcados e, se mantida a igualdade, o confronto direto.

Além disso, se houver empate nas duas partidas deste domingo, Espanha e Japão, que se enfrentam na próxima rodada, jogarão pelo empate em 1º de dezembro. Se as duas seleções somarem 1 ponto, avançam para as oitavas de final.

Derrota para a Espanha, com a vitória da Costa Rica sobre o Japão

Uma derrota para a Espanha não elimina os alemães matematicamente. Mas, para isso acontecer, é necessário que a Costa Rica vença o Japão horas antes. Se essa combinação de resultados prevalecer, a Alemanha precisará derrotar a Costa Rica e torcer para que a Espanha também vença o Japão na última rodada da primeira fase.