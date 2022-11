A vitória da Costa Rica sobre o Japão, por 1 a 0, e o empate entre Espanha e Alemanha, por 1 a 1, embolou o Grupo E da Copa do Mundo. Nenhuma das quatro seleções garantiu a classificação ainda, e, em contrapartida, todas têm chances de avançar para a próxima fase.

Somente os alemães, que possuem 1 ponto, não dependem de suas forças para conseguir uma vaga para as oitavas de final. As três outras equipes, que já venceram no Mundial, jogam por uma vitória para ficar entre os dois melhores da chave. As partidas entre Alemanha x Costa Rica e Espanha x Japão estão marcadas para a próxima quinta-feira, 1º de dezembro, às 16h.

Para se classificar, a Alemanha precisa vencer a Costa Rica e torcer para que a Espanha derrote o Japão na última rodada da fase de grupos.

A situação menos complicada é a da Espanha, que joga por um empate contra o Japão. A equipe de Luis Enrique está com 4 pontos e lidera a chave, mas ainda pode ser eliminada se, ao mesmo tempo, perder o último jogo e se Costa Rica derrotar a Alemanha ou ser goleada pelos alemães na última rodada. Os japoneses e costa-riquenhos, com 3 pontos cada, precisam vencer as suas partidas para se classificar.

O Japão pode terminar entre os dois primeiros do grupo mesmo se empatar com a Espanha e os alemães derrotarem a Costa Rica – as duas seleções ficariam com 4 pontos. Porém, o seu empate não pode ser por 0 a 0 e a Alemanha não poderia vencer por outro placar que não fosse o 1 a 0.

Isso porque gols feitos é o critério que desempata quando duas equipes estão iguais em número de pontos e saldo de gols. No momento, japoneses e alemães balançaram as redes duas vezes no Mundial.