Campeã em 2014 com direito a histórico 7 a 1 sobre o Brasil nas semifinais, a Alemanha estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira, às 10h, para esquecer de vez o fiasco na última edição, realizada na Rússia, em 2018. O primeiro compromisso é diante do Japão, que está em sua sétima participação seguida, alternando entre eliminações na fase de grupos e oitavas de final. A partida, válida pelo Grupo E, que ainda tem Espanha e Costa Rica, será realizada no estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.

Depois do inesquecível 7 a 1 e do tetracampeonato no Brasil, a Alemanha sequer passou da fase de grupos em 2018. Ainda pior, terminou na lanterna, atrás de Suécia, México e até da Coreia do Sul, que venceu os alemães por 2 a 0. Ainda foi eliminada precocemente pela Inglaterra, nas oitavas de final da Eurocopa 2020, realizada em 2021.

O Japão chega confiante para mais uma Copa do Mundo. Desde sua primeira participação, em 1998, nunca mais ficou de fora da competição. Entretanto, quase sempre tem ficado na fase de grupos. A seleção busca encerrar a sina e alcançar o mata-mata duas vezes seguidas pela primeira vez, já que foi eliminada nas oitavas na Rússia, ao perder para a Bélgica, por 3 a 2.

A Alemanha está sob comando do técnico Hansi Flick, que foi auxiliar em 2014. Depois disso, teve excelente passagem no Bayern de Munique, vencendo inclusive a Liga dos Campeões. Assumiu a seleção em 2021 e chega com a missão de recuperar a confiança dos torcedores. Senão com título, ao menos com um futebol coletivo mais poderoso.

Apesar de nomes importantes como Kimmich, Gündogan e Thomas Müller, o principal jogador da seleção é Leon Goretzka, do Bayern de Munique. Flick não pode contar com os atacantes Timo Werner, que se lesionou antes da convocação, e Leroy Sané, que será poupado da estreia por conta de uma lesão no joelho. Assim, o setor ofensivo deve ser formado por Kai Havertz, mais avançado, e o trio Gnabry, Müller e Musiala no setor criativo.

Sem esquecer os resultados recentes, Flick admitiu que estrear bem é o primeiro objetivo da Alemanha. “Não fomos bem na última Copa do Mundo e tivemos que esperar muito tempo. Agora, será importante que comecemos com um bom jogo. Na Copa do Mundo e na Eurocopa perdemos o primeiro jogo. Então meu foco está mais nisso e estou convencido de que vamos vencer”, declarou.

O Japão é comandado pelo técnico Hajime Moriyasu desde 2018, quando assumiu após a Copa do Mundo com o objetivo de construir uma nova geração, já que a maioria do time tinha mais de 25 anos. O zagueiro Maya Yoshida e o lateral-direito Hiroki Sakai são os dois únicos que mantiveram o posto.

O meia-atacante Junya Ito, do Reims, da França, de 29 anos, aparece como uma das principais esperanças. No setor, ele terá a companhia de Daichi Kamada, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e de Takefusa Kubo, promessa de 21 anos, que atua no Real Sociedad, da Espanha. Outrora chamado de Novo Messi, desde menino esteve no futebol espanhol, primeiro no Barcelona, depois no Real Madrid. É um meia de boas qualidades técnicas. Daizen Maeda, do Celtic, da Escócia, estará mais avançado no ataque.

Moriyasu demonstrou bastante confiança no Japão, apesar de reconhecer a dificuldade de enfrentar a Alemanha. “Viemos para conquistar grandes coisas. Claro que temos que ser humildes e realistas às vezes, mas estamos prontos para vencê-los. A Alemanha é um dos adversários mais difíceis do mundo, mas tudo pode acontecer no futebol e nós faremos acontecer”, projetou.

FICHA TÉCNICA

ALEMANHA X JAPÃO

ALEMANHA – Manuel Neuer; Thilo Kehrer, Niklas Süle, Antonio Rudiger e David Raum; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller e Jamal Musiala; Kai Havertz. Técnico: Hansi Flick.

JAPÃO – Daniel Schmidt; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu e Yuto Nagatono; Wataru Endo, Hidemasa Morita, Junya Ito, Daichi Kamada e Takefusa Kubo; Daizen Maeda. Técnico: Hajime Moriyasu.

ÁRBITRO – Ivan Arcides Barton Cisneros (El Salvador).

HORÁRIO – 10h.

LOCAL – Estádio Internacional Khalifa, em Doha.C