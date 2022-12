O lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus estão fora da Copa do Mundo do Catar. Os dois atletas foram diagnosticados com lesão no joelho direito e não se recuperam a tempo de retornar à seleção brasileira para os duelos de mata-mata. Os jogadores se machucaram na partida com Camarões, nesta sexta-feira, vencida pelo time africano por 1 a 0, na última rodada da fase de grupos.

O departamento médico do Brasil trabalha para recuperar Neymar, Danilo e Alex Sandro para a sequência do Mundial. A seleção brasileira encara a Coreia do Sul, na segunda-feira, às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final. O Brasil teve jogadores machucados em todas as três partidas que jogo no Catar.

Exames realizados na manhã deste sábado, um dia após a derrota do Brasil para Camarões no encerramento da fase de grupos, apontaram lesões nos joelhos de Alex Telles e Gabriel Jesus. A ressonância magnética constatou contusões nos dois atletas, que foram titulares pela primeira vez no Mundial do Catar.

A situação de Alex Telles causa mais preocupação. Ele se machucou aos seis minutos da etapa final, depois de se chocar com o zagueiro Andre-Frank Zambo. Foi avaliado ainda em campo e deixou o gramado chorando, amparado pelo médico Rodrigo Lasmar. Em seu lugar entrou o zagueiro Marquinhos, improvisado no setor.

Depois de saltar para disputar a bola na defesa, o lateral sofreu um trauma e torceu o joelho ao cair. Na zona mista, o zagueiro Thiago Silva disse que o companheiro “estava bem triste” e o trauma tinha deixado o joelho “bem dolorido”. A seleção divulgou um boletim médico minutos após o jogo com Camarões informando que o defensor passaria por exames de imagem neste sábado, mas o próprio médico da seleção, Rodrigo Lasmar, tinha admitido na sequência que o caso de Telles preocupava. É possível que tenha de ser submetido a um procedimento cirúrgico.

A lesão de Gabriel Jesus é menos grave e demanda cerca de três semanas de recuperação, tempo, porém, insuficiente para ele retornar à equipe durante o Mundial, caso o Brasil avance nas etapas. O atacante do Arsenal relatou as dores só quando voltou para o banco, depois de ser substituído por Pedro no segundo tempo.

Cabe lembrar que Tite não poderá convocar mais atletas porque o regulamento da Copa do Mundo só permite alterações de jogadores machucados até 24 horas antes da estreia. O elenco, portanto, ficará com no máximo 24 jogadores, isso se Danilo, Alex Sandro e Neymar se recuperarem.

Com as duas novas lesões na seleção, a recuperação de Neymar, que tenta se livrar da torção no tornozelo direito, e dos laterais Danilo e Alex Sandro se torna ainda mais urgente para Tite conseguir montar um time para o jogo com a Coreia do Sul, segunda-feira, pelas oitavas de final do Mundial. Isso porque Alex Sandro, em reabilitação de uma lesão muscular no quadril, se tornou o único lateral-esquerdo, e a alternativa que surge é improvisar o zagueiro titular Marquinhos pelo lado – como acabou acontecendo após a lesão de Telles diante de Camarões.

RECUPERAÇÃO EM DOHA

O Sevilla deu detalhes da lesão de Alex Telles que tirou o lateral-esquerdo do restante da Copa do Mundo do Catar. A contusão é mais grave do que se imaginava. O jogador sofreu ruptura parcial grau 2 para 3 do ligamento lateral do joelho direito, além de lesão parcial do cruzado posterior.

O lateral começou um tratamento conservador na concentração do Brasil neste sábado, dia seguinte à lesão que sofreu no duelo com Camarões, e, segundo o clube espanhol, assim que a lesão “estiver estabilizada”, ele viajará para Sevilha para iniciar a segunda fase do tratamento.

Nem a CBF nem o Sevilla disseram se o defensor terá de ser submetido à cirurgia. A possibilidade existe e deve der confirmada nos próximos dias.

A CBF apenas comunicou mais cedo que uma ressonância magnética no joelho direito confirmou as lesões e a “impossibilidade de recuperação” a tempo de Telles participar da Copa do Mundo, bem como de Gabriel Jesus, fora do Mundial por um problema no joelho.

Não está claro ainda quando Telles e Jesus retornam aos seus clubes. Existe a possibilidade de os dois ficarem com o grupo até o fim da Copa do Mundo, mas isso depende do tratamento das contusões e da decisão de Arsenal e Sevilla.

De acordo com a CBF, o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, entrou em contato com os diretores esportivos de Arsenal e Sevilla para definir essa situação.

O pensamento da comissão técnica é, se possível, manter todos os 26 atletas ate o encerramento da participação do Brasil no Mundial. “Vamos juntos até o fim”, havia dito o auxiliar Cleber Xavier após as lesões de Neymar e Danilo.