Salem Al-Dawsari entrou para a história da seleção da Arábia Saudita e da Copa do Mundo ao marcar o belo gol que decretou a surpreendente vitória de seu país sobre a Argentina por 2 a 1,, na estreia das equipes no Mundial do Catar. Aos 31 anos, o atacante do Al-Hilal ganhou destaque e se tornou um dos nomes mais comentados neste início de Copa.

Revelado pelo próprio Al-Hilal, clube que defende desde 2011, o “Tornado”, como é conhecido, chegou a se aventurar no futebol europeu em 2018, quando foi emprestado para o Villarreal. Contudo, no clube espanhol jogou apenas uma partida, retornando na sequência para seu time de origem, onde é um dos principais atletas do elenco.

Pelo Al-Hilal, o “Tornado” tem um currículo impressionante. Ao todo conquistou 16 títulos, sendo cinco troféus do Campeonato Saudita (2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21, 2021-22), três da Copa do Rei (2015, 2017, 2019-20), três da Copa Coroa do Príncipe (2011-12, 2012-13, 2015-16), e mais três da Supercopa Saudita (2015, 2018, 2021), além de duas Ligas dos Campeões da Ásia (2019, 2021). De acordo com o site transfermarket, Salem Al-Dawsari é avaliado em 1,80 milhão de euros, cerca de R$ 9,78 milhões.

Pela seleção, Salem Al-Dawsari soma 71 jogos e 17 gols, tendo passagens na seleção sub-20 e na equipe que disputou a Olimpíada de Tóquio, no ano passado. Após ter sido um dos protagonistas do resultado histórico sobre a Argentina, o atacante terá mais dois compromissos pela fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

Pelo Grupo C, a Arábia Saudita entra em campo na segunda rodada contra a Polônia, dia 26, e encerra sua participação contra o México, no dia 30. Com os três pontos somados frente à favorita do grupo, uma classificação para o mata-mata se tornou possível.

SALEM AL-DAWSARI E O BRASIL

Se Salem Al-Dawsari se tornou uma espécie de “xodó” dos brasileiros após o gol que garantiu a vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, o saudita tem um histórico longo com o Brasil e nosso futebol. No Mundial de Clubes de 2019, Flamengo e Al-Hilal se enfrentaram na semifinal, com vitória brasileira por 3 a 1.

Al-Dawsari foi o autor do gol solitário da equipe saudita. Bruno Henrique, Arrascaeta e Ali Al-Bulaihi, contra, marcaram para a equipe brasileira. Na partida reencontrou um velho conhecido: Jorge Jesus. O português foi treinador do atacante no mesmo Al-Hilal, antes de assumir o Flamengo.

Adversário do Brasil em amistosos, Salem Al-Dawsari recebeu elogios de Neymar e do técnico Tite. O camisa 10 da seleção brasileira foi direto ao analisar o atacante após o embate de 2018, que acabou com triunfo brasileiro por 2 a 0. “Gostei do número 10 da seleção da Arábia Saudita”, disse Neymar.

Tite foi além e comentou sobre o estilo de jogo do “Tornado”. “É um jogador especial e tem grande confiança em suas habilidades e aptidões. Chamou minha atenção no jogo”, disse o treinador. Além disso, nos Jogos de Tóquio, o atacante esteve em campo na vitória brasileira por 3 a 1. Ele não foi às redes na ocasião.