Para se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo, só resta uma opção ao Uruguai: derrotar Gana na rodada de encerramento da fase de grupos. Nesta segunda-feira, a derrota diante de Portugal, por 2 a 0, elevou o grau de alerta dos uruguaios para a partida decisiva que pode pôr fim à sua participação no torneio no Catar.

O técnico Diego Alonso valorizou o empenho de seus comandados contra a seleção portuguesa, mas promete reação diante da seleção ganesa para buscar a vaga no mata-mata.

“A nossa equipe fez um grande esforço. Temos de insistir, não devemos perder o otimismo, temos de forçar ainda mais, tentando seguir criando situações positivas. A partir de amanhã, devemos começar a preparar o jogo contra Gana, sabemos o que fazer para buscar o resultando: vencer para continuar com chances de classificação”, afirmou o treinador.

Apesar de pregar otimismo, Diego Alonso sabe que a missão é complicada. Além de vencer Gana, precisa torcer para um tropeço da Coreia do Sul diante da seleção portuguesa. Por causa do saldo de gols, o Uruguai está atrás dos sul-coreanos, ocupando a lanterna do Grupo H. “Devemos esperar. O torneio só termina quando acaba, por isso no próximo jogo vamos nos dedicar ao máximo para poder ganhar e classificar”, finalizou.

O Uruguai volta a campo na sexta-feira, às 12h. O duelo com a seleção ganesa acontece no Estádio Al Janoub. No mesmo horário, Portugal e Coreia do Sul duelam no Estádio Cidade da Educação. Quem passar na segunda posição do Grupo H possivelmente enfrentará a seleção brasileira nas oitavas.