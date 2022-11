A surpreendente derrota da Alemanha para o Japão, por 2 a 1, de virada, colocou os tetracampeões mundiais em uma situação complicada. Para obter a classificação para as oitavas de final, eles terão que vencer seus dois próximos jogos: a começar pela partida contra a Espanha, no domingo.

“Estamos sob pressão e precisamos fazer de tudo para sair dessa situação”, diz o atacante Thomas Müller. “Obviamente, ganhar não será fácil, mas temos uma equipe com potencial para fazer isso”.

Para Müller, a derrota da Alemanha na sua estreia foi por uma questão de detalhes. Um deles, segundo ele, atende pelo nome de Shuichi Gonda, o goleiro do Japão. “Ele fez defesas muito difíceis e foi decisivo”, diz Müller.

Para Hansi Flick, o técnico da Alemanha, faltou ao seu time saber traduzir em oportunidades a vantagem na posse de bola em favor do time europeu. “Controlamos o jogo, durante 78% do tempo, mas não traduzimos essa superioridade em oportunidades de gol”, disse Flick. “Finalizamos pouco e, no final da partida, demos espaços ao Japão, que soube como utilizá-los para marcar seus dois gols.”

Ele também criticou os erros de defesa. “O Japão soube ser eficiente e aproveitou as nossas falhas”, observou. “Mas, quando um resultado ruim, como este acontece, tenho como atitude nunca olhar para trás”, disse. “O que temos que fazer, agora, é uma boa preparação: vamos analisar a Espanha e preparar um plano para sairmos dessa situação complicada”.