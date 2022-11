Aos 71 anos, Louis van Gaal sabe que esta será sua última Copa do Mundo. Em um duelo com um câncer de próstata, o treinador mais velho do Mundial não esperava estar no Catar, mas ao mesmo tempo, com o apoio total dos jogadores, sonha em terminar a carreira da melhor forma possível.

Van Gaal admitiu que foi escolhido para o cargo porque “simplesmente não havia mais ninguém disponível’. E revelou que permanece o mesmo treinador exigente, que garantiu sucesso em times importantes como Ajax, Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United. “Eu nunca mudei. Nunca mudei como pessoa. Talvez eu ganhei

mais alguma experiência. Algumas coisas podem ser diferentes. Mas no final de contas fui sempre o mesmo ao longo da carreira.”

Em sua despedida, Van Gaal sonha em levar a Holanda ao seu primeiro título mundial. Em 2014, no Brasil, foi eliminado nas semifinais para a Argentina, nos pênaltis. A seleção holandesa soma três vice-campeonatos: 1974, 1978 e 2010.

Para isso, ele conta com a confiança dos jogadores que estão no Catar e já conseguiram a primeira vitória na competição, após os 2 a 0 sobre Senegal na primeira rodada do Grupo A. “Ele é um ser humano tremendo”, disse o zagueiro Van Dijk, um dos líderes da equipe. “Sempre soube motivar o grupo”, afirmou o atacante Vincent Janssen.

A vitória sobre o câncer. “Quando a notícia foi divulgada, foi um choque”, disse Van Dijk. “Foi difícil, mas queríamos estar aqui para ele. Nós definitivamente vamos dar tudo de nós sabendo que esta será sua última Copa do Mundo.”