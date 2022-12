Os jogadores do Uruguai não engoliram a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo. A equipe celeste, que derrotou Gana por 2 a 0, ficou a um gol da classificação às oitavas de final. Após a queda ser decretada, com o triunfo da Coreia do Sul sobre Portugal, por 2 a 1, alguns atletas perderam a cabeça, a exemplo de Cavani, que chegou a derrubar a cabine do VAR.

Na saída do time de campo, Cavani encarou o VAR e deu um soco no equipamento, que cai no chão e ficou lá, sem que ninguém o colocasse no lugar, ao menos, até o momento que as câmeras flagraram a ira do atacante, que estava irritado após reclamar de um pênalti não marcado já nos momentos finais do duelo.

Além de Cavani, o zagueiro Giménez era outro jogador que estava irritadíssimo ao final da partida. O defensor perdeu a cabeça e chegou a deixar o cotovelo na cabeça de um funcionário da Fifa durante um protesto que os atletas celestes faziam em cima do árbitro Daniel Siebert.

Como se não bastasse, o zagueiro foi ainda na direção de uma câmera e proferiu inúmeros xingamentos à arbitragem: “Bando de ladrões. São todos um bando de ladrões, esses filhos da…Isso, pode me filmar”, disse.

Aos 27 anos, Giménez pode estar ainda no próximo ciclo do Uruguai para a Copa do Mundo, diferente de Cavani e Suárez, que estão encerrando as suas passagens pela equipe celeste. O último, inclusive, deixou o campo chorando e desabafou nas redes sociais.

“Se despedir assim de um Mundial dói muito, mas temos a tranquilidade que demos tudo pelo nosso país. Orgulhoso de ser uruguaio, mesmo que não nos respeitem. Obrigado a cada um dos uruguaios que nos apoiaram em casa parte do mundo”, disse.

O atacante também criticou os funcionários da Fifa sobre o tratamento com os jogadores uruguaios. “Fui falar com ele (árbitro) porque ele (Amartey) impede a corrida (de Cavani) e coloca o corpo na frente. A do Darwin é claríssima também. Não são desculpas, mas estão marcando pênaltis incríveis a cada Copa do Mundo. E aí está o comitê de arbitragem, a Fifa, novamente, é quem tem que se explicar. Depois da partida, queria dar um abraço nos meus filhos e na minha mulher e veio gente da Fifa e disse que não poderia abraçar os meus filhos. Isso quando um jogador da França esteve com os filhos no banco de reservas. Eu te pergunto: por que sempre contra o Uruguai”, finalizou.

A seleção uruguaia terminou a fase de grupos na terceira posição do Grupo H, com quatro pontos, mesma pontuação da Coreia do Sul, que ficou à frente por causa do saldo de gols. Portugal somou seis, contra três de Gana.