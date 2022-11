A Arábia Saudita perdeu mais uma peça importante do seu elenco para a sequência da Copa do Mundo do Catar. Capitão na vitória sobre a Argentina por 2 a 1, na estreia das duas seleções no torneio, Salman Al-Faraj deixou a delegação para se recuperar de uma lesão na fíbula.

Segundo a Federação da Arábia Saudita, o jogador foi desligado da seleção para focar na sua recuperação. Al-Faraj foi um destaques no triunfo sobre os argentinos.

Além do capitão, a Arábia já havia perdido o lateral Yasser Al-Shahrani, que também se lesionou no duelo com os sul-americanos. Ele recebeu um encontrão do goleiro Mohammed Al-Owais e fraturou a mandíbula, além de quebrar alguns ossos da face.

O lateral, inclusive, já passou por um procedimento cirúrgico e o resultado foi satisfatório. O príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, da Arábia Saudita, chegou a liberar um jatinho para levar o atleta para Alemanha a fim de realizar o tratamento.

A situação do Grupo C ficou embolada com os resultados da segunda rodada. A Polônia lidera a classificação com quatro pontos. Com uma vitória e uma derrota, Argentina e Arábia Saudita aparecem empatadas logo a atrás. A seleção mexicana, com apenas um ponto, está na lanterna.

Na terceira e última rodada da fase de grupos, a Arábia Saudita enfrenta o México no estádio Lusail, enquanto Polônia e Argentina, medem forças na Arena 974. As duas partidas acontecem nesta quarta-feira e terão início no mesmo horário: 16 horas (de Brasília).