Após protagonizar uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo, a seleção da Arábia Saudita quer surpreender novamente no Catar. Contra o México nesta quarta-feira, às 16 horas, o time saudita busca a vitória e a vaga nas oitavas de final que não vem desde a Copa de 1994, há 28 anos.

Atual terceira colocada do Grupo C, a seleção saudita pode até terminar a fase de grupos na liderança, a depender de uma combinação de resultados. A seu favor, o time, que soma três pontos, tem o confronto direto entre Argentina e Polônia, que jogam no mesmo horário. Os europeus são os líderes da chave, com quatro pontos, enquanto os sul-americanos estão em segundo, com três.

O México é o lanterna, com um ponto. Para se classificar, precisa de uma combinação de resultados. Além de vencer, terá que torcer por uma derrota da Argentina ou por um revés da Polônia por mais de dois gols. Em caso de empate, os mexicanos terão que vencer os árabes por três gols ou mais para avançar.

A última vez que a Arábia Saudita chegou às oitavas de finais foi no Mundial de 1994, nos Estados Unidos. Na ocasião, os árabes passaram em segundo lugar do Grupo F, junto com Holanda e Bélgica (na época se classificavam os quatro melhores terceiros colocados). Mas caíram logo em seguida nas oitavas, diante da Suécia.

Por outro lado, em cinco confrontos entre as seleções, o México jamais perdeu para a Arábia Saudita. São quatro vitórias e um empate. Nesta Copa, porém, a seleção está com seu ataque zerado, podendo terminar pela primeira vez em sua história sem balançar as redes em uma edição de mundial.

Para a partida mais importante de sua história, o técnico francês Hervé Renard terá dois desfalques na Arábia. Titular nos dois primeiros jogos, o volante Abdulellah Al-Malki levou cartão amarelo em ambos os jogos e está suspenso. Com uma lesão muscular, o lateral-direito Mohammed Al-Burayk está fora. No meio-campo, Nawaf Al Abed deve herdar a vaga no time titular, enquanto Al-Ghanam e Al Breik disputam a vaga na lateral direita.

O técnico Hervé Renard sabe que uma vitória o colocará na história do futebol saudita. “Essa terceira partida é a mais importante da minha carreira. São jogos que não se podem perder, vai te deixar arrependido por toda a vida. A verdade é que temos que nos manter positivos, teremos pela frente um rival de altíssima qualidade”, declarou o treinador.

O México, de Tata Martino, terá a presença do seu capitão, Andrés Guardado. O meia saiu da partida contra a Argentina ainda no primeiro tempo, com dores musculares, mas garantiu que foi apenas uma pancada e que está à disposição do treinador. A tendência é que Tata faça alterações no time, ainda sem balançar as redes em dois jogos. O treinador foi criticado por não usar um centroavante de ofício, com isso ele deve abrir mão do esquema com três zagueiros para promover a entrada de Raul Jiménez.

Capitão e principal jogador do México, o meia Andrés Guardado confia em um bom jogo da seleção mexicana. “Todos estão com o emocional bom. Já passamos por situações difíceis, então a gente passa a se acostumar. Nossa equipe tenta não ver o que está ao redor, não olharmos para trás. Creio que assim é mais fácil conseguir o resultado. Temos que dar mais, vamos brigar até o final”, prometeu Guardado.

FICHA TÉCNICA:

ARÁBIA SAUDITA X MÉXICO

ARÁBIA SAUDITA – Mohammed Alowais; Abdulhamid, Hassan Altambakti, Ali Albulayhi e Mohammed Al Breik (Al Ghanam); Mohammed Kanno, Nawaf Al-Abed e Sami Al-Najei; Albrikan, Alshehri e Aldawsari. Técnico: Hervé Renard.

MÉXICO – Ochoa; Kevin Álvarez, Héctor Moreno, César Montes, Néstor Araujo (Raul Jiménez) e Jesús Gallardo; Herrera, Guardado e Chávez; Lozano e Alexis Vega. Técnico: Tata Martino.

ÁRBITRO – Michael Oliver (Inglaterra).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Lusail Stadium, em Doha (Catar).