A Fifa confirmou nesta terça-feira a arbitragem da estreia do Brasil na Copa do Mundo, diante da Sérvia, na quinta, às 16h, no estádio Lusail. A responsabilidade será do árbitro iraniano Alireza Faghani. O juiz de 44 anos terá como seus auxiliares os compatriotas Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli. O senegalês Maguette Ndiaye será o quarto árbitro.

O nome do árbitro traz boas lembranças aos brasileiro. Foi ele quem apitou a final da Olimpíada do Rio-2016, na conquista do primeiro ouro da seleção brasileira. Na ocasião, o Brasil empatou com a Alemanha, no Maracanã, por 1 a 1, mas levou a melhor nas cobranças de pênalti. Neymar marcou o gol que confirmou o título.

As boas recordações não param por aí. O Brasil nunca perdeu sob o apito de Alireza Faghani. Ele esteve em outras três partidas da seleção, inclusive no jogo contra a própria Sérvia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na ocasião, a equipe de Tite venceu por 2 a 0.

Os outros dois confrontos foram diante da Dinamarca (vitória por 4 a 0 nos Jogos do Rio-2016) contra o Japão, num triunfo por 1 a 0 em amistoso realizado neste ano.

O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo. Depois da estreia contra a Sérvia, os brasileiros enfrentarão Suíça (28/11) e Camarões (2/12).