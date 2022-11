Por conta de lesão, a seleção da Argentina precisou cortar os atacantes Nicolás González e Joaquín Correa para a disputa da Copa do Mundo. O anúncio foi feito pela própria Federação Argentina de Futebol (AFA), nesta quinta-feira, 17, que já informou os substitutos: os jogadores Ángel Correa, do Atlético de Madrid, e Thiago Almada, do Atlanta United.

“Após o treino de hoje, o jogador de futebol Nicolás González sofreu uma lesão muscular e será retirado da lista da Copa do Mundo. Em sua substituição, a CT (Comissão Técnica) de Argentina, convoca Ángel Correa”, disse a federação por meio de nota. “O jogador Joaquín Correa também será afastado da seleção da Copa do Mundo devido a lesão”, publicou a AFA minutos depois.

González não esteve entre os relacionados para o amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, vencido pelos argentinos por 5 a 0 na última quarta-feira. Além dele, Romero, Dybala e Tagliafico também foram poupados pelo técnico Lionel Scaloni que, depois da partida, admitiu que os problemas físicos estão comprometendo a preparação da Argentina para o mundial.

“Temos alguns probleminhas, sim. E por sorte, ou má sorte, podemos substituir jogadores machucados antes da nossa primeira partida”, disse Scaloni. A Argentina estreia na Copa contra a seleção da Arábia Saudita na próxima terça-feira, 22, às 7h (de Brasília).

Sobre Joaquín Correa, o Diário Olé afirmou nesta quinta que o jogador também não estava 100% e que passaria por um procedimento de cinesiologia para avaliar suas condições de jogo. Horas depois, o corte foi anunciado.

Com as saídas de González e Correa, sobem para três o número de baixas na Argentina, que já não podia contar com o meia Lo Celso em razão de uma lesão na coxa. O jogador do Villarreal era um dos titulares da equipe e não chegou a estar na lista dos 26 convocados do técnico Scaloni.

A quantidade de cortes pode crescer ainda mais na Argentina. Dybala, Cuti Romero, Acuña não estão 100%, assim como Juan Foith, Leandro Paredes e Alejandro Gomez, que sofreram lesões recentemente pelos respectivos clubes.