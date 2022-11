A apenas seis dias da sua estreia na Copa do Mundo, a Argentina disputou um amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dabi, nesta quarta-feira, em condições muito parecidas com as que terá no Catar, no correr das próximas semanas.

Com os termômetros marcando 28 graus, mesmo ao anoitecer, e um clima abafado pelo vento seco do deserto, os argentinos fizeram o que se esperava deles: tocaram a bola com paciência, esperando a oportunidade para marcar. E, sem necessidade de muito esforço aplicaram uma goleada de 5 a 0 na esforçada, mais fraca tecnicamente, seleção dos Emirados Árabes Unidos.

Se houve alguma surpresa foi com a demora para marcar o primeiro gol.

Apesar de controlar o jogo, demoraram 17 minutos para Messi tocar para Julián Álvarez abrir o placar, deslocando Khalid Eisa, o goleiro dos Emirados. Oito minutos depois, Di María marcou o segundo, de voleio. Aos 36, o camisa 11 argentino fintou dois defensores e o goleiro árabe e marcou um golaço. Como que para reverenciar a torcida, que o aplaudiu desde o aquecimento (houve até um fã mais exaltado, que invadiu o campo só para abraçá-lo) Messi entrou na área, fintando, aos 43, até mandar a bola no ângulo.

Já em ritmo de treino, os argentinos entraram no segundo tempo ainda mais relaxados. O que animou os jogadores dos Emirados Árabes. Eles chegaram a mandar uma bola na trave argentina, aos 3 minutos da etapa final. Mas, novamente, Messi e seus companheiros colocaram as coisas no lugar. E assim, o jogo foi definido graças ao talento individual. Aos 15, De Paul acertou um passe preciso para Correa mandar para as redes.

Entusiasmada a torcida passou os minutos finais fazendo a festa na arquibancada, sem prestar muita atenção ao jogo, que ficou monótono. No fim das contas, todo mundo saiu contente no último amistoso dos argentinos antes da Copa do Mundo do Catar.