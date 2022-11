A vitória da seleção argentina por 2 a 0 sobre o México na tarde deste sábado, no Estádio Lusail, aliviou a situação da equipe treinada por Lionel Scaloni na Copa do Mundo. Porém, mesmo com os três primeiros pontos conquistados no Mundial, a Argentina precisa vencer a Polônia na última rodada do Grupo C para assegurar uma vaga na próxima fase. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira, 30, às 16h.

Pela atual classificação, Polônia está em 1º com 4 pontos e 2 gols de saldo positivo, seguida por Argentina (3 pontos e +1 de saldo) e Arábia Saudita (3 pontos e -1 de saldo). O México ocupa a lanterna da chave com apenas 1 ponto e -2 gols de saldo.

Se empatar, a Argentina corre o risco de ser eliminada ou se classificar em segundo, a depender do resultado do jogo entre mexicanos e sauditas, marcado para o mesmo dia e horário.

A vitória garante a Argentina nas oitavas, mas não assegura a primeira colocação do grupo, uma vez que Arábia Saudita também pode chegar a 6 pontos. Os saldos e gols feitos, neste caso, poderão ser determinantes para definir a classificação final. Se houver igualdade na pontuação, a ordem de critérios de desempate é: saldo de gols, gols feitos e, em seguida, confronto direto.

Um segundo lugar também seria indigesto aos argentinos, já que a França tem grandes chances de terminar a primeira fase em primeiro de sua chave. Isso só não aconteceria se os franceses, com 6 pontos e 4 gols de saldo positivo, perdessem para a seleção da Tunísia e a Austrália batesse a Dinamarca de forma a tirar um saldo de seis de diferença.

Veja quais são os possíveis caminhos da Argentina a partir dos seguintes resultados:

Argentina vence Polônia:

– Se classifica, no mínimo, em 2º;

– Se classifica em 1º se Arábia Saudita não vencer o México;

– Se classifica em 1º se Arábia Saudita vencer, mas por uma diferença de gols que não ultrapasse o saldo da Argentina;

Argentina empata com a Polônia:

– Se classifica, no máximo, em 2º (Polônia chegaria a 5 pontos);

– É eliminada se Arábia Saudita vencer o México.

– É eliminada se o México vencer a Arábia Saudita por mais de três gols de diferença;

– Se classifica (em 2º) se Arábia Saudita empatar com o México;

– Se classifica (em 2º) se México vencer Arábia Saudita por até dois gols de diferença;

– Caso o México vença por três gols de diferença, o gol pró vai definir quem avança. Se argentinos e mexicanos terminarem com o mesmo saldo e número de gols, a Argentina avança pelo confronto direto

Argentina perde para a Polônia:

– Está eliminada. No jogo entre México e Arábia Saudita, alguma das duas seleções chegará, no mínimo, aos 4 pontos, e ultrapassaria a Argentina, que permaneceria com 3.