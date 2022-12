Uma das principais referências da seleção da Argentina, Di María não treinou nesta segunda-feira, um dia após a folga recebida pelo elenco, que avançou às quartas de final da Copa do Mundo ao derrotar a Austrália por 2 a 1. Além do atleta da Juventus, o seu substituto imediato Papu Gómez também não participou das atividades administradas pelo técnico Lionel Scaloni.

A situação de Di María é complicada. O jogador, com uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, ficou no banco de reservas nas oitavas de final. A expectativa é que tenha condições de entrar em campo contra a Holanda, mas dificilmente conseguirá jogar por 90 minutos.

Com um entorse no tornozelo, Papu Gómez já é considerado desfalque certo pela comissão técnica de Scaloni. Contra a Austrália, o treinador colocou o zagueiro Lisandro Martínez durante o duelo, mas descartou montar a Argentina com três defensores diante da Holanda.

Alguns jogadores despontam para ficar com a vaga caso Di Maria realmente não suporte os 90 minutos. Palácios e Lautaro Martínez são os favoritos. Dybala também é opção para o setor, mas não vem sendo muito prestigiado pelo treinador.

Scaloni optou por realizar um treino de exercícios físicos, enquanto os goleiros fizeram uma atividade separadamente do restante do grupo. A imprensa pôde acompanhar por apenas 15 minutos, mas, durante este período, Messi e todos os jogadores argentinos tiveram um comportamento tranquilo, mas sem muitas brincadeiras entre os atletas.

De olho na terceira conquista da Copa do Mundo, a Argentina foca exclusivamente na partida frente à Holanda, marcada para esta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.

PLANO B

Ainda sem saber se poderá contar com Di María para o duelo com a Holanda, Scaloni já ensaia alternativas para tornar a Argentina mais forte e decisiva no setor ofensivo. Lisandro Martinez, do Manchester United, e Leandro Paredes, da Juventus, são os cotados para entrar em campo.

Apesar de estar atento à evolução do experiente atacante da Juventus, que está sendo submetido a tratamento intensivo, o treinador vem testando outras opções nas atividades de campo.

Como a partida com a Holanda está marcada para esta sexta-feira, o treinador vai dividir o seu tempo em ajustar a equipe com os possíveis substitutos e estar em constante conversa com o departamento médico da seleção argentina.

Um dos jogadores mais importantes do elenco, Di María vem trabalhando pesado. Enquanto todo o elenco esteve de folga no último domingo, o jogador da Juventus da Itália seguiu fazendo tratamento médico. Diante do seu poder de decisão, ainda mais em uma partida de caráter eliminatório, Scaloni deve esperar pela sua recuperação até momentos antes do jogo.

A Argentina chega para o duelo com os holandeses em um bom momento depois de estrear com derrota na Copa do Mundo do Catar para a Arábia Saudita. Depois disso, a equipe comandada por Lionel Messi venceu México e Polônia pela fase de grupos e voltou a obter mais um triunfo ao passar pela Austrália nas oitavas de final.