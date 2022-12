Uma das principais referências da seleção da Argentina, Di Maria não treinou nesta segunda-feira, um dia após a folga recebida pelo elenco, que avançou às quartas de final da Copa do Mundo ao derrotar a Austrália por 2 a 1. Além do atleta da Juventus, o seu substituto imediato Papu Gómez também não participou das atividades administradas pelo técnico Lionel Scaloni.

A situação de Di Maria é complicada. O jogador, com uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, ficou no banco de reservas nas oitavas de final. A expectativa é que tenha condições de entrar em campo contra a Holanda, mas dificilmente conseguirá jogar por 90 minutos.

Com um entorse no tornozelo, Papu Gómez já é considerado desfalque certo pela comissão técnica de Scaloni. Contra a Austrália, o treinador colocou o zagueiro Lisandro Martínez durante o duelo, mas descartou montar a Argentina com três defensores diante da Holanda.

Alguns jogadores despontam para ficar com a vaga caso Di Maria realmente não suporte os 90 minutos. Palácios e Lautaro Martínez são os favoritos. Dybala também é opção para o setor, mas não vem sendo muito prestigiado pelo treinador.

Scaloni optou por realizar um treino de exercícios físicos, enquanto os goleiros fizeram uma atividade separadamente do restante do grupo. A imprensa pôde acompanhar por apenas 15 minutos, mas, durante este período, Messi e todos os jogadores argentinos tiveram um comportamento tranquilo, mas sem muitas brincadeiras entre os atletas.

De olho na terceira conquista da Copa do Mundo, a Argentina foca exclusivamente na partida frente à Holanda, marcada para esta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.