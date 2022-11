Um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro, Arrascaeta não foi uma das quatro substituições realizadas pelo técnico do Uruguai, Diego Alonso, no empate por 0 a 0 com a Coreia do Sul, na quinta-feira. A decisão levantou uma suspeita sobre a condição física do atleta, que vinha lutando contra uma pubalgia. No entanto, o meia do Flamengo revelou estar 100%.

“Estou bem, 100%. Aí tem que perguntar para o treinador (risos). Sim, estou bem. É opção do treinador. Graças a Deus tenho melhorado bastante dos problemas que eu tive recentemente e estou 100%. Com certeza, poderia estar atuando”, explicou o jogador e ídolo do Flamengo.

Apesar de não ter entrado em campo, Arrascaeta atendeu aos jornalistas na zona mista e admitiu a dificuldade encontrada pelo Uruguai diante da Coreia do Sul. Godín e Valverde acertaram a trave, mas não conseguiram ajudar a equipe celeste a arrancar uma vitória na estreia.

“Estreia é sempre um jogo complicado, difícil. É um time difícil. Sabemos que os três jogos são bem disputados. Mas também continuamos dependendo de nós”, completou o meia. Ao fim da partida, o próprio treinador uruguaio admitiu que faltou “fluidez” ao meio-campo da seleção sul-americana, apesar de ter mantido o jogador do Flamengo no banco.

O Uruguai só depende de si para se classificar, mas a situação ficou desconfortável. Com apenas um ponto no Grupo H, o time sul-americano terá pela frente Portugal na segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.

A vitória acaba sendo obrigação para não ir ao último jogo, com a Gana, dependendo de outros resultados para avançar às oitavas de final.