Principal jogador do Equador na Copa do Mundo, o capitão Enner Valencia se pronunciou após a eliminação na Copa do Mundo com a derrota para Senegal por 2 a 1, na última terça-feira. Curiosamente, a queda ocorreu no único jogo em que o atacante não balançou as redes. No total, foram três gols no Mundial. Abalado, ele se desculpou com a torcida, que confiava muito na classificação.

“Não esperávamos isso, estávamos muito felizes, muito entusiasmados com o que vínhamos fazendo e hoje não nos classificamos. Infelizmente, não conseguimos atender às expectativas do nosso torcedor, é um momento muito difícil. Pedimos desculpas a todo o Equador”, afirmou o atacante.

O Equador esteve muito próximo da classificação. Na estreia, a seleção sul-americana venceu o Catar por 2 a 0 e, na sequência, segurou um empate por 1 a 1 com a Holanda. Contra Senegal, precisava de um empate, mas o gol de Koulibaly, aos 24 minutos da etapa final, acabou com o sonho de chegar às oitavas de final.

Vale destacar também que Enner Valencia jogou a Copa inteira com um entorse no joelho. Apesar disso, o atacante foi o principal destaque do time, tendo marcado três dos quatro gols da equipe na Copa do Mundo.

O Equador não chega nas oitavas de final desde 2006, quando caiu em um grupo com Alemanha, Polônia e Costa Rica. Em 2014, caiu na primeira fase, assim como aconteceu na atual edição. A seleção não se classificou para o Mundial da Rússia, em 2018.