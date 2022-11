O clima na Espanha não poderia ser melhor. A seleção iniciou a Copa do Mundo com goleada sobre a Costa Rica por 7 a 0. O bom momento veio em uma grande hora, já que os comandados de Luis Enrique têm a oportunidade de eliminar a Alemanha, um adversário direto na briga pelo título. Apesar do início arrasador, o atacante Asensio pediu cautela para o duelo deste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt.

“A Alemanha é uma equipe poderosa com grandes jogadores, jogam muito bem. Enfrentamos isso com a maior seriedade. Vai nos dar muitos problemas, será um jogo exigente. Vamos buscar ganhar e somar os três pontos. É uma partida muito importante. Precisamos ter confiança total no nosso trabalho para sair com um resultado positivo”, disse o atacante.

Sobre o objetivo da Espanha na Copa do Mundo, Asensio evitou colocar a Espanha entre as favoritas, mas garantiu que o objetivo é ir longe. “Estou muito feliz, muito bem preparado para este grande desafio. O objetivo é ir o mais longe possível e focar nisso. Fiquei muito contente com o gol (contra Costa Rica) e poder contribuir com meus companheiros. Fizemos um grande jogo e queremos repetir a mesma consistência nos próximos.”

O atleta está em fase final de contrato com o Real Madrid e acredita que a Copa do Mundo poderá o ajudar a tomar uma decisão futura. “Encaro esse Mundial com muito entusiasmo por tudo o que aconteceu e por esse grupo, que é especial. Estou em um bom momento e levando com calma. Em relação ao passado, acho que você tem que aprender com tudo, com o bom e o ruim. Ao longo dos anos amadureci pessoal e profissionalmente, algo que transparece na forma como jogo. Espero continuar neste caminho para continuar a atingir o meu nível mais alto.”

A Espanha está na liderança do Grupo E, mesma pontuação do Japão, que surpreendeu ao derrotar a Alemanha por 2 a 1. Com isso, a seleção espanhola poderá eliminar um adversário direto na briga pelo título em caso de vitória no domingo.