O Atlético-MG continua reformulando o elenco para 2023 após o fracasso na atual temporada. Após as saídas de Keno e Guga para o Fluminense e de Júnior Alonso, de volta ao futebol russo, o clube se despediu nesta quinta-feira do meia argentino Nacho Fernández, que acertou sua volta para o River Plate, no qual assinou até dezembro de 2025.

“Depois de 109 jogos com a camisa do Galo, Nacho Fernández se despede do clube. O argentino foi decisivo em grandes títulos, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e no bi do Mineiro”, afirmou o Atlético-MG. “A canhota que sempre brilhou em grandes momentos. Foram dois anos de muito futebol e dedicação à camisa alvinegra. Gracias, Nacho!”

Depois de boas apresentações em 2021, o meia argentino acabou caindo de produção este ano e foi parar na reserva com o técnico Cuca. Desprestigiado, forçou seu retorno ao River Plate, que conseguiu um acordo com os mineiros e acertou seu retorno.

Oficializado nesta quinta-feira no River Plate, no qual assinou até dezembro de 2025 após ser aprovado nos exames médicos, Nacho gravou uma mensagem de agradecimento aos torcedores mineiros reconhecendo o carinho que teve da torcida.

“Queria agradecer a todas as pessoas no Atlético por estes dois anos que vivemos. Conseguimos coisas muito importantes para o clube, títulos que vão ficar na história. Quero agradecer porque me trataram muito bem e me receberam com todo carinho. Um grande abraço.”