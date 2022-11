A ausência de Neymar, lesionado, no duelo de segunda-feira entre Brasil e Suíça não diminuiu nem um pouco a preocupação de Murat Yakin, treinador da seleção europeia. Na avaliação dele, o fato de o adversário não ter seu grande astro não muda nada a preparação, até porque o grupo brasileiro conta com alternativas interessantes para o setor ofensivo.

“Minha equipe está em forma e preparada para este desafio. Vamos encarar uma seleção que, na minha visão, tem jogadores fortes também no banco de reservas. Eles podem, definitivamente, montar duas ou três equipes diferentes com as opções que possuem. Eles não ficaram mais fracos por causa disso (da ausência de Neymar )”, comentou o treinador suíço.

Neymar é desfalque certo contra a Suíça porque sofreu uma lesão no tornozelo direito na partida contra a Sérvia. Neste sábado, publicou no Instagram fotos do tornozelo, ainda bastante inchado. Sem o atacante do Paris Saint-Germain do outro lado, a estratégia de Yakin para desafiar a camisa pentacampeã continua a mesma de antes: priorizar a solidez defensiva.

“Sabemos que, contra o Brasil, tudo pode sair do controle. Definitivamente, precisamos definir objetivos defensivos concretos, para que no ataque possamos explorar nossas oportunidades com mais eficiência. Acho que há espaço para melhorias neste aspecto, afirmou.

A Suíça estreou na Copa do Mundo do Catar com uma vitória por 1 a 0 sobre Camarões, na quinta-feira, mesmo dia em que a seleção brasileira bateu a Sérvia por 2 a 0. Por isso, as duas equipes chegam ao jogo, marcado para as 13 horas de Brasília, na segunda-feira, empatadas com três pontos no Grupo G. O Brasil é líder por ter marcado mais gols na primeira rodada.