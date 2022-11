A vida da seleção australiana está cada vez mais complicada na Copa do Mundo. Além de cair em um grupo dificílimo, com a atual campeã França, a equipe da Oceania perdeu na véspera da estreia uma peça importante do elenco. Por causa de uma lesão no joelho, o atacante Martin Boyle precisou ser cortado.

Boyle sofreu uma lesão no fim de agosto e, mesmo assim, acabou sendo convocado pelo técnico Graham Arnold. A Austrália tentou de tudo para recuperar o jogador a tempo de disputar a Copa do Mundo, mas a recuperação demorou mais do que o previsto. Com isso, o atleta precisou ser cortado do torneio.

“Todos lamentamos pelo Martin e é um golpe cruel para ele às vésperas da Copa do Mundo. Ele foi uma peça fundamental na nossa jornada para chegar ao Catar e o agradecemos muito por tudo que nos deu. Ele voltará e não podemos esperar para vê-lo com as cores verde e dourada de novo no ano que vem”, disse o treinador.

O atacante é jogador do Hibernian, da primeira divisão da Escócia, e tem 19 jogos com a camisa da seleção australiana e cinco gols marcados. Apesar do corte, ele seguirá com o elenco no Catar. Em seu lugar, foi chamado Marco Tilio, de apenas 21 anos, do Melbourne City.

“Marco fez tudo que foi pedido a ele para ficar pronto para a competição. Ele foi um jogador importante na nossa campanha na Olimpíada de Tóquio, começou bem a temporada na primeira divisão da Austrália e está familiarizado com o conjunto da seleção. Estamos confiantes para ver o que ele vai acrescentar ao elenco no torneio”, finalizou o comandante.

A estreia da Austrália na Copa do Mundo será na terça-feira, às 16h, diante da França, no estádio Al Janoub. O Grupo D conta ainda com Dinamarca e Tunísia.