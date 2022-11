A vitória de Gana sobre a Coreia do Sul por 3 a 2 foi um dos melhores jogos da Copa do Mundo do Catar até agora, mas não deixou todos satisfeitos. Paulo Bento, técnico sul-coreano, entrou para história de uma forma negativa: o português foi o primeiro treinador a receber um cartão vermelho na história dos Mundiais.

Ex-treinador do Cruzeiro, Paulo Bento reclamou de forma ríspida com o árbitro Anthony Taylor, após este apitar o final da partida antes da cobrança de escanteio da Coreia do Sul. Ele já havia acrescido 10 minutos ao tempo regulamentar e sinalizou o fim do jogo 40 segundos após o período indicado. Ao final da partida, o português foi advertido com o cartão vermelho.

Nas Copas, outros treinadores já foram expulsos de campo antes de Paulo Bento, mas sem receber o cartão vermelho propriamente dito. A alteração na regra, que permite que membros da comissão técnica sejam advertidos com os cartões, só foi aprovada em 2019. Antes disso, eles eram advertidos apenas verbalmente.

Por conta da expulsão, Paulo Bento não esteve presente na entrevista coletiva pós jogo e não estará à beira do gramado na última partida da seleção sul-coreana na Copa do Mundo, sexta-feira, contra Portugal. Em seu lugar, Sergio Costa o substituiu e defendeu o treinador.

“Tivemos a oportunidade de cobrar um escanteio (antes do final da partida), mas o árbitro nos tirou esta chance”, afirmou Costa após o jogo. “Paulo reagiu, eu estava perto e ele não disse nada impróprio ao árbitro. Foi uma reação de quem sentiu falta de justiça ao final da partida.” O treinador sul-coreano foi um dos mais acintosos na reclamação, mas não esteve sozinho ao falar com Anthony Taylor. Somente ele foi advertido.

“É uma reação normal de quem fez tudo para ganhar e não ganhou. Podemos nos sentir tristes e podemos sentir falta de justiça. Demos a nossa alma em campo”, disse Costa. “Todos nós compreendemos sua reação. Não há onde fugir nesse assunto.”

Com o resultado, a Coreia do Sul chega à última rodada com apenas um ponto somado nos dois primeiros jogos e na última posição do Grupo H. Contra Portugal, a seleção precisará de uma vitória por dois gols de diferença e torcer por um empate entre Gana e Uruguai para avançar às oitavas de final.