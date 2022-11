O Avaí não vê a hora de o ano de 2022 acabar. Além de ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o clube acabou sendo punido na Justiça e terá que pagar R$ 1,3 milhão ao zagueiro Fagner Alemão. A decisão foi em segunda instância e ainda cabe recurso.

O defensor cobra diversos atrasos, dentre eles salários, direitos de imagem, férias, 13º salário, fundo de garantia e premiação. O valor, inclusive, aumentou após o Avaí não arcar com o que foi determinado pela Justiça em primeira instância. Na nova ação, o jogador incluiu valores de direitos de imagem.

Fagner Alemão tem 32 anos e chegou ao Avaí em 2016. Tem mais de 200 jogos com o clube catarinense e 20 gols marcados. Deixou o clube em abril de 2022 e assinou com o Operário-PR.

No time paranaense, sofreu com lesões e entrou em campo apenas em quatro oportunidades. Ele passou também por clubes como Brusque, Chapecoense, Inter de Lages e Tanabi.

A estreia do Avaí no Campeonato Catarinense de 2023 será contra a Chapecoense. O duelo está previsto para acontecer no dia 14 de janeiro.