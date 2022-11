Gareth Bale foi substituído ainda no intervalo do jogo entre País de Gales e Inglaterra pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O placar apontava empate sem gols. Quando a bola rolou para o segunda tempo, os ingleses construíram uma vantagem avassaladora e acabaram vencendo o confronto por 3 a 0.

A derrota confirmou a eliminação do País de Gales e ainda colocou a equipe na lanterna do Grupo B. Apesar do resultado frustrante, Bale se disse orgulhoso da equipe, principalmente por terem retornado a um Mundial após 64 anos.

“Temos de valorizar quão longe chegamos com esta equipe que há muito anos não se classificava para uma Copa do Mundo. Não cumprimos com nossas expectativas, mas conseguimos absorver muitas experiências. A gente se beliscava para se dar conta de que estamos em um Mundial. É importante ter noção disso e estarmos orgulhosos. Sairemos dos vestiários de cabeça erguida. Não podemos nos arrepender de nada”, afirmou Bale.

Aos 33 anos, Gareth Bale garante que não se aposentará tão cedo. O jogador do Los Angeles FC diz que espera ver seu nome na próxima convocação da seleção galesa, que iniciará em março a luta por uma vaga na próxima edição da Eurocopa, que acontece em 2024.

“Continuarei enquanto possa e me queiram. É um momento difícil, mas essa história não para. Em março começam as Eliminatórias para a Eurocopa e eu espero jogar”, relatou Bale à BBC.

O técnico Robert Page foi ao encontro das palavras do craque galês. Segundo o treinador, Bale seguirá ajudando a seleção. “Não acredito que seja a última vez que verão Bale com a camisa do País de Gales”, sustentou Page, que também explicou a substituição do atleta no intervalo do jogo.

“Ele tinha um problema na parte posterior da coxa. Poderia forçar a situação, mas contra a Inglaterra eu sabia que precisava de todos os meus jogadores 100%. Ele queria o melhor para a equipe e entendeu”, contou Robert Page.