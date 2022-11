Principal nome da seleção do País de Gales, o experiente Gareth Bale destacou a força coletiva de sua equipe neste mundial e descartou a possibilidade de encerrar o seu ciclo pela equipe em caso de eliminação da Copa do Mundo do Catar. Lanterna do Grupo B com um ponto, a equipe precisa vencer a Inglaterra nesta terça e torcer para um empate entre Estados Unidos e Irã para seguir no torneio.

“Somos uma equipe que luta e trabalha para ajudar o parceiro. Temos que sair sempre bem como equipe e não colocar a responsabilidade em cima de uma pessoa para fazer tudo. Estou junto com essa equipe”, afirmou o jogador.

Com uma derrota e um empate, Gale reconheceu que País de Gales está rendendo abaixo do esperado. Mas o sentido coletivo foi destacado pelo atleta que se diz integrado ao projeto da seleção.

“Estamos desapontados com nossas atuações. Mas estamos numa Copa do Mundo. Claro que estaria feliz por ganhar os jogos e também por poder apresentar um futebol melhor. A realidade, porém, é que o futebol está difícil. Se fosse fácil, seríamos os favoritos para ganhar a Copa do Mundo”, declarou o jogador.

Já para a partida contra a Inglaterra, Bale disse que o time vem se preparando bem. Com passagens pelo Tottenham e também pelo Southampton, ele conhece bem a forma de atuar do adversário. “Claro que observamos tudo. Todo mundo se conhece. Todos os rivais tem fraquezes e da mesma maneira que estudamos o time rival, eles também estudam a nossa equipe”, comentou Bale.