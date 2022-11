Gareth Bale, protagonista de dois títulos de Liga dos Campeões do Real Madrid, disputará sua primeira Copa do Mundo a partir desta segunda-feira, quando defenderá o País de Gales contra os Estados Unidos. Ansioso por fazer parte de um momento que entrará para a história, conforme suas próprias palavras, o atacante de 33 anos colocará fim a uma longa espera, assim como todos os seus compatriotas, uma vez que a seleção galesa não disputa uma Copa do Mundo desde 1958, ano em que foi eliminada pelo Brasil de Pelé.

“Escolas vão fechar para as crianças assistirem aos nossos jogos. Crianças vão perder as aulas – felizmente, para ela. Então, este é um daqueles momentos que se tornam um pedaço enorme da história do nosso país, algo que nós esperamos e desejamos por muito tempo”, comentou o atacante, hoje jogador do Los Angeles FC, em entrevista coletiva neste domingo. .

“É um sentimento incrível. Quando criança, você sonha em ver o País de Gales estar em uma Copa do Mundo mas realmente fazer parte do time é ir além, é uma conquista incrível. Nós só queremos aproveitar e nos divertir como fazemos sempre qUe estamos juntos. Somos um grupo normal, contando piadas normais, aproveitando e trabalhando duro”, comentou.

Durante a entrevista, Bale lembrou o quanto se frustrou desde criança com a ausência da seleção galesa em Mundiais e evocou um episódio de 1998, quando tinha apenas oito anos. “Eu me lembro de ter um estojo com o logo da Copa e de estar um pouco desapontado pelo País de Gales não estar lá. Como criança, não ter seu país na Copa do Mundo tira um pouco da mágica do evento”, afirmou.

Ídolo do futebol galês, o atacante espera que as crianças do país vivam outra realidade a partir deste ano e construam outra relação com o esporte. “A coisa mais importante é inspirar outra geração, fazer mais crianças jogarem futebol. Fazendo isso, espero que tenhamos uma seleção nacional forte no futuro e que, daqui um tempo, digam que a classificação para a Copa de 2022 foi a inspiração para jogarem futebol”.

Depois de sofrer com lesões ao longo de sua vitoriosa passagem pelo Real Madrid, Bale deixou o clube em junho deste ano para se juntar ao Los Angeles FC. Continuou sendo atrapalhado por problemas físicos nos Estados Unidos, mas mostrou que ainda é decisivo, pois marcou um gol na prorrogação durante a final da MLS, contra o Philadelphia Union, e levou a decisão aos pênaltis. Em seguida, a equipe californiana garantiu o título nas cobranças.

Apesar das complicações, ele garante que está em forma para ajudar o País de Gales na Copa. “Eu estou realmente onde eu quero estar. Estou pronto para jogar. Treinei forte nas últimas semanas e não há desculpas. Amanhã é a hora de jogar”.