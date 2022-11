A derrota por 2 a 0 para o Irã deixou o País de Gales “destroçado”, conforme afirmação de Gareth Bale em entrevista após a partida, mas não aniquilou completamente as esperanças dos galeses. Embora tão abatido quanto os companheiros e ciente de que o futebol apresentado até aqui não será suficiente para bater a Inglaterra na rodada final, o grande astro da seleção britânica busca alguma forma cultivar o otimismo. Para avançar, além de vencer os ingleses, a equipe precisará fazer contas.

“Estamos destroçados, não há outra forma de dizer o que nós estamos sentindo neste momento”, lamentou o atacante de 33 anos. “Temos que seguir adiante e temos que nos levantar imediatamente. Será muito difícil agora, mas temos que tentar vencer a Inglaterra, simples assim”, completou.

O País de Gales viu seu mundo desabar nesta sexta-feira a partir dos 41 minutos do segundo tempo, quando Wayne Hennessey foi expulso e deixou o time com um a menos. Os momentos seguintes foram de grande frustração, pois os iranianos marcaram dois gols nos acréscimos, com Rouzbeh Cheshmi e Ramin Rezaeian. “Lutamos até o final, mas é difícil quando tem dez jogadores em um Mundial jogando contra boas equipes”, comentou Bale.

A situação aplacou a grande animação que tomava os galeses desde que a seleção venceu a Ucrânia por 1 a 0 nas Eliminatórias, em junho, e garantiu o retorno à Copa do Mundo após 64 anos. A última participação antes da atual foi em 1958, edição na qual foi eliminada nas quartas de final pelo Brasil, que contou com o primeiro gol de Pelé em Mundiais para fazer 1 a 0 nos adversários.