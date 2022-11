A formação da décima roça de “A Fazenda 2022” foi formada nesta terça-feira, 22. Bárbara, Bia, Kerline e Moranguinho estão na berlinda desta semana no reality show. Bárbara foi indicada pela fazendeira, Deolane. Em seguida, Moranguinho foi a mais votada pela casa. Com os poderes do Lampião, Pétala se confundiu na hora de distribuí-los e entregou para Bia. A participante estava na baia e decidiu imunizar seu rival André Marinho, deixando Kerline na berlinda direto. “É estratégia, a Kerline nunca foi para a roça”, disse. A ex-BBB foi vetada da prova do fazendeiro. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 23.