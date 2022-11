Após os cortes inesperados, o Barcelona ultrapassou o Bayern de Munique e se tornou o time com mais jogadores na Copa do Mundo. O time catalão terá 17 atletas no Mundial, contra 16 da equipe alemã. A estatística acabou mudando depois do corte de Sadio Mané, de Senegal, e a convocação do jovem Alejandro Balde pela Espanha.

A maior concentração de jogadores do Barcelona está na própria seleção da Espanha. Luis Enrique tem no seu plantel oito atletas do time catalão: Alejandro Balde, Ansu Fati, Eric Garcia, Ferrán Torres, Gavi, Jordi Alba, Pedri e Sergio Busquets.

Além da Espanha, outras sete seleções contam com jogadores do Barcelona, inclusive o Brasil, que tem Raphinha como representante da equipe catalã. As demais equipes são: Alemanha, Dinamarca, França, Holanda, Polônia e Uruguai.

Atrás do Barcelona, o Bayern de Munique aparece em segundo, ao lado do Manchester City, com 16 jogadores no Mundial. O Manchester United tem 14. O Al-Saad tem 13, assim como o Real Madrid.

Destacam-se também o Al-Hilal e o Chelsea, com 12 cada, além dos times com 11 atletas nas seleções: Ajax, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, PSG e Tottenham.

O futebol brasileiro levou sete jogadores para a Copa do Mundo. O Flamengo lidera o quesito com quatro nomes: Varela e Arrascaeta (Uruguai), além de Pedro e Everton Ribeiro (Brasil). A seleção brasileira ainda conta com o goleiro Weverton, do Palmeiras.

O zagueiro Arboleda, do São Paulo, foi convocado pelo Equador, enquanto Canobbio, atacante do Athletico-PR, foi chamado pela equipe celeste.

Os times com mais jogadores na Copa:

1º: Barcelona – 17 jogadores

2º: Bayern de Munique – 16 jogadores

2º: Manchester City – 16 jogadores

4º: Manchester United – 14 jogadores

5º: Al-Saad – 13 jogadores

5º: Real Madrid – 13 jogadores

7º: Al-Hilal – 12 jogadores

7º: Chelsea – 12 jogadores

9º: Ajax – 11 jogadores

9º: Atlético de Madrid – 11 jogadores

9º: Borussia Dortmund – 11 jogadores

9º: PSG – 11 jogadores

9º: Tottenham – 11 jogadores