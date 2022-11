Acostumado às grandes exibições seja na seleção da Bélgica ou no Manchester City, o seu clube, Kevin De Bruyne era um sujeito constrangido com o troféu de melhor jogador da partida entre os belgas e o Canadá. “Não fizemos uma boa estreia”, disse, com franqueza. “Entramos mal no jogo, demos muito espaço e erramos muito. única coisa boa foi que vencemos.”

Para o técnico da Bélgica, Roberto Martínez, de fato não foi uma estreia dos sonhos. “Fizemos um jogo ruim contra um adversário dinâmico e agressivo”, admitiu. “Mas, ainda assim, acho que merecemos vencer. Temos um excelente goleiro, que defendeu o pênalti pelas suas qualidades, e soubemos aproveitar a nossa chance e achar um jeito de vencer um jogo complicado.”

Aliviado com os três pontos conquistados, Martínez até projeta uma evolução do futebol apresentado pela sua seleção. “Como todas as seleções que participam deste mundial, tivemos pouco tempo para a preparação: cinco dias para ser exato.”

Em sua visão, a equipe tem tudo para melhorar ao longo das rodadas. “Será natural que a partir das próximas partidas, com mais trabalho, o nível do nosso jogo também progrida”, espera. “Vencemos contra um time organizado e forte, somamos três pontos e eu só posso estar satisfeito com isso.”