O sentimento envolvido no duelo entre Bélgica e Canadá nesta quarta-feira, às 16h, é semelhante para as duas seleções. A Copa do Mundo do Catar é vista como a maior oportunidade. Do lado belga, por causa de sua brilhante geração que produziu nomes de referência mundial no futebol. Por parte dos canadenses, fazer uma boa campanha no retorno a um Mundial depois de 36 anos é fundamental para mudar o patamar do país no futebol, uma vez que será uma das sedes da Copa de 2026, ao lado de México e Estados Unidos.

“Nós nos beliscamos para ver se onde estamos é real. Tem sido uma trajetória incrível chegar até aqui. Esperamos que corra tudo bem durante a Copa. É um sonho feito realidade, disse o técnico canadense John Herdman, dando o tom de como sua seleção encara o desafio do Mundial.

Na Bélgica, a esperança do primeiro título mundial se faz presente, relembrando o desempenho na Rússia, há quatro anos. “Em 2018, estávamos todos em um nível fantástico. Vejo que o novo sangue da nossa seleção tem muito potencial. Espero que nosso rendimento seja tão bom quanto em 2018. Eu confio nisso”, avaliou o zagueiro Jan Vertonghen.

O Grupo F da Copa do Mundo do Catar é visto como um dos mais equilibrados. Bélgica e Croácia despontam como favoritas, mas Marrocos e Canadá têm potencial para surpreender. Os belgas não tiveram dificuldade para se classificar para o Mundial nas Eliminatórias Europeias. O Canadá deixou os favoritos Estados Unidos e México para trás e venceu as Eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe.

Algoz do Brasil no Mundial de 2018, a Bélgica terá de lidar com um relevante problema na estreia da Copa. O centroavante Romelu Lukaku não estará à disposição do técnico Roberto Martínez. Com uma lesão na coxa, o atacante de 29 anos também deve perder o duelo com o Marrocos pela segunda rodada do torneio.

“Estamos muito felizes com a forma como Lukaku está progredindo. Ele teve uma sessão muito boa de treino, não com um grupo, mas está progredindo de forma constante. Eu não seria capaz de dizer se ele vai estar no segundo ou no terceiro jogo. Se eu seguir o conselho médico, neste ponto seria o terceiro jogo. Se eu seguir como o jogador se sente, provavelmente teremos uma chance”, afirmou Roberto Martínez.

Estrela do Canadá, o jovem lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique, é dúvida para a partida de estreia. O técnico John Herdman confia que o atleta de 22 anos estará apto a jogar, mas a palavra da equipe será fundamental para a tomada de decisão.

“Nunca tive dúvidas de ter o Davies entre os titulares, mas é verdade que é preciso seguir a opinião médica. Como técnico, sempre estamos nervosos quando chegam os boletins médicos e nos dizem o que podemos ou não fazer. Temos de ver que risco há para o primeiro e segundo jogos. Alphonso Davies diz que está pronto. No treino, ele está em forma. Podemos montar uma grande equipe com ou sem ele”, disse John Herdman.

Bélgica e Canadá terão o privilégio de entrarem em campo sabendo o resultado do primeiro jogo do Grupo. Marrocos e Croácia se enfrentam, às 7h desta quarta-feira. Apesar de ser somente a estreia, em uma competição de tiro curto, o placar de qualquer jogo influencia diretamente na composição das chaves.