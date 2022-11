A inesperada derrota da Bélgica para o Marrocos, pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar desencadeou uma crise no elenco que teve direito a reunião de emergência e ainda “lavagem de roupa suja”. De acordo com a imprensa belga, o racha no elenco vem comprometendo a atuação da seleção nesta fase de grupos. Com a crise deflagrada, o meia Hazard e o goleiro Courtois foram convocados para a coletiva a fim de acalmar a situação.

Um dos líderes do time, Hazard confirmou o momento tenso, mas tentou minimizar a questão. “Não houve brigas. Tivemos uma reunião entre os jogadores e a comissão técnica e dissemos uns aos outros na cara o que pensávamos. É um momento difícil por causa da derrota, mas estamos todos dispostos a trabalhar juntos”, falou o meia-atacante que defende o Real Madrid.

O goleiro Courtois também falou sobre o ambiente que cerca a seleção da Bélgica. Apesar de citar exageros por parte da imprensa, ele entende o momento de emergência já que a classificação às oitavas de final corre sério risco. “Precisamos entrar em campo como se fosse o último jogo”, afirmou.

O momento delicado que cerca a delegação provocou uma substituição de última hora na conferência de imprensa. Inicialmente, os escalados eram Yannik Carrasco e Jan Vertonghen. Courtois e Hazard acabaram entrando no circuito para dar mais credibilidade à tentativa de mudança de ambiente às vésperas de um jogo decisivo para os belgas.

Bastante criticado nos dois jogos que fez nesta fase de grupos, Hazard admitiu o momento ruim, mas disse acreditar em uma volta por cima. “Não creio que seja o meu último jogo pela seleção, acho que vamos ganhar e vamos chegar muito longe. Falta confiança e isso só se recupera com a vitória”. Em seguida ainda deu um recado para os companheiros via imprensa. “Temos de parar de falar e mostrar dentro de campo.”

Hazard aproveitou a conversa com os jornalistas para tentar aparar as arestas com um outro astro da equipe: Kevin De Bruyne. A rusga teria acontecido pelo fato de o meia do Manchester City ter dito que a seleção belga tinha envelhecido. “Ele não falou sério, queria dizer que somos mais velhos do que há quatro anos. Falei com ele e não houve má intenção. Kevin confia no grupo, senão não estaria aqui”, comentou.

O meia negou ainda qualquer atrito entre os atletas na saída do campo após a derrota de 2 a 0 para o Marrocos. Segundo ele, naquele momento tenso, só quem falou foi o treinador Roberto Martínez. Courtois também comentou sobre a questão do vestiário e confirmou o discurso do companheiro de Real Madrid.

“Fui o primeiro a entrar no vestiário. Fiquei com muita raiva. Fiquei 20 minutos lá e não aconteceu nada. O técnico falou um instante e pronto. O problema é que as pessoas contam muita mentira”, disse o goleiro.

Pilar da campanha que culminou com o terceiro lugar na Copa do Mundo da Rússia, há quatro anos, Courtois fez um apelo para que as coisas mudem e a Bélgica possa esboçar uma reação na competição.

“Temos que melhorar. O espírito de luta e a vontade de vencer são importantes. Contra o Marrocos, taticamente não fomos ruins, a organização e a defesa foram boas, mas no ataque algumas coisas não deram certo. Vamos trabalhar nisso. Estou convencido de que podemos vencer a Croácia, embora seja uma equipe muito forte.”

No Grupo F a situação está embolada. Croácia e Marrocos lideram a chave com quatro pontos, um a mais que a Bélgica. Com duas derrotas, o Canadá está eliminado. A definição acontece nesta quinta-feira. A Bélgica enfrenta a Croácia enquanto Marrocos joga diante do Canadá. Os dois jogos vão ser realizados no mesmo horário: 12 horas (de Brasília).