BR-376 apresenta fila e lentidão após liberação de tráfego, em pista simples, entre Paraná e Santa Catarina

Após a liberação da BR-376, depois de nove dias fechada, os motoristas precisam de paciência para transitar pela rodovia. Nesta manhã de quinta-feira, 8 de dezembro, o tráfego foi liberado em pista simples e as filas eram de 14 quilômetros, sentido Curitiba, e de 7 quilômetros sentido Guaratuba.

Mulher é presa em flagrante após ofensas racistas contra funcionário da Câmara Municipal de Curitiba

Uma mulher foi presa em flagrante na Câmara Municipal de Curitiba na tarde desta quinta (8) após cometer injúria racial contra um funcionário terceirizado da Casa. A ocorrência foi reportada à Polícia Civil para averiguação e possível enquadramento como racismo. A vítima, um funcionário terceirizado da Casa, foi registrar o boletim de ocorrência.

Estudantes e servidores da UFPR protestam contra o corte de verbas; governo promete pagar bolsas até a próxima semana

Estudantes e servidores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) realizaram no final da tarde desta quinta-feira (8 de dezembro) um protesto na Praça Santos Andrade, em frente ao prédio histórico da instituição, no Centro de Curitiba. O ato reclama do não pagamento de bolsas pela Capes e pelo reajuste do valor recebido por pesquisadores. Sob o mote “Pague Minha Bolsa”, o ato está sendo convocado em todo o Brasil até que as bolsas de estudos sejam pagas.

Em Curitiba, Pedreira Paulo Leminski vira acampamento com mais de 30 barracas com fãs de Harry Styles

Faltando apenas dois dias para o show de Harry Styles em Curitiba, que acontece no próximo sábado (10 de dezembro), a Pedreira Paulo Leminski, que será palco do espetáculo, se tornou uma espécie de acampamento para fãs do artista britânico. Na tarde desta quinta-feira (8 de dezembro), por exemplo, havia 38 barracas no local e a expectativa é que o número ainda aumente até amanhã, véspera do show. Tem gente, inclusive, que já está há mais de um mês acampada no local.

Projeto da Prefeitura de Curitiba quer transformar a Avenida Cândido de Abreu

A Avenida Cândido de Abreu, eixo monumental de Curitiba, terá área ampliada para pedestres e ciclistas. A mobilidade ativa será contemplada na Avenida, o eixo monumental da cidade, que liga o Centro Cívico ao Setor Histórico de Curitiba. Com o estudo preliminar desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) já aprovado pelo prefeito Rafael Greca, o edital para a contratação dos projetos executivos será lançado em janeiro de 2023.

Paraná está em alerta amarelo para onda de calor. Veja a previsão

O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para onda de calor no Paraná com temperaturas 5ºC acima da média . O alerta vale até às 21 horas desta sexta (9) e vale para toda a região sul. Curitiba registrou temperatura de 29,5°C pouco depois das 15h30 desta quinta-feira (8), com sensação térmica de 30°C, segundo o Simepar. O sol apareceu forte.

Brasil x Croácia: escalações, onde assistir e “jogo de excelência”

Empolgado pela sua melhor apresentação na Copa do Mundo do Catar há quatro dias, o Brasil planeja repetir o nível de excelência exibido diante dos sul-coreanos nesta sexta-feira, quando enfrenta ao meio-dia (de Brasília) a experiente Croácia, do craque Luka Modric, pelas quartas de final, fase que a seleção brasileira alcançou pela oitava vez consecutiva num Mundial. O palco do duelo que definirá o primeiro semifinalista é o Education City Stadium.

Deputados aprovam projeto que prevê aumento real no Salário Mínimo Regional no Paraná. Veja os valores

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou na sessão plenária desta quarta-feira (7) a proposta que prevê aumento real no Salário Mínimo Regional no Estado do Paraná a partir de 2023. De acordo com o projeto de lei 523/2022, do Poder Executivo, a regra de reajuste salarial do Estado fixada pelo projeto terá vigência até 2026. A proposta determina que os pisos salariais deverão ser reajustados anualmente, sendo aplicados para o período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Nova onda: jovem de apenas 23 anos morre por Covid em Curitiba

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná confirmou nesta quinta-feira (8) mais 3.626 casos de Covid-19 no Paraná. Também foram acrescidos mais oito mortes em decorrência da doença. Entre elas, está a morte de uma jovem de apenas 23 anos em Curitiba. O total de casos no Estado foi para 2.786.560 e o de mortes para 45.311.

