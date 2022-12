Pela segunda vez na história a seleção brasileira perdeu uma disputa por pênaltis na Copa do Mundo. A eliminação para a Croácia aconteceu após o Brasil abrir vantagem na prorrogação e permitir o empate. Esta foi a quinta partida de mata-mata da seleção brasileira que foi decidida nos pênaltis em um Mundial. Nas últimas quatro, foram três vitórias e um empate.

Diante da Croácia, Pedro e Casemiro converteram as penalidades da seleção brasileira; Rodrygo parou em Livakovic e Marquinhos acertou a trave. Todos os jogadores croatas converteram suas penalidades, que terminou em 4 a 2: Vlasic, Majer, Modric e Orsic. Foi a 33ª disputa de pênaltis em Copas do Mundo.

A primeira partida de mata-mata do Brasil que foi decidida nos pênaltis foi diante da França, em 1986, pelas quartas de final. Na ocasião, o roteiro foi semelhante ao da Copa de 2022: a seleção brasileira abriu o placar com Careca, mas permitiu o empate francês, com Platini. Zico desperdiçou um pênalti ainda no tempo normal para garantir a classificação brasileira. Na disputa de penalidades, Sócrates, em sua última Copa, e o zagueiro Júlio César, que carimbou a trave, selaram a queda da equipe de Telê Santana no mundial realizado no México.

Desde então, o Brasil teve outras três partidas decididas nos pênaltis. Em 1994, na decisão com a Itália, em 1998, na semifinal contra a Holanda, e em 2014, nas oitavas diante do Chile. Em todas essas partidas, a seleção brasileira seguiu em frente na competição. Contra Itália, no tetracampeonato, foi a primeira final de Copa do Mundo decidida nas penalidades máximas.

DISPUTAS POR PÊNALTIS EM COPAS DO MUNDO

A disputa por pênaltis, em caso de empate após os 90 minutos e a prorrogação, foi introduzida na Copa do Mundo a partir de 1978. Antes disso, em caso de igualdade no placar após 120 minutos, uma partida extra seria disputada entre as seleções – chamada de “Replay”.

Antes da adoção dessa regra, 77 confrontos foram para a prorrogação. Apenas quatro jogos de mata-mata precisaram desse recurso da partida extra para definir o classificado. A primeira partida de Copa do Mundo decidida nos pênaltis foi em 1982, quatro anos após a adoção da regra. A Alemanha Ocidental se classificou na disputa das penalidades máximas após empate em 3 a 3 no tempo normal e prorrogação contra a França.

Confira todas as decisões de pênaltis da seleção brasileira em Copas

1986 – França 1 (4) x (2) 1 Brasil

1994 – Brasil 0 (3) x (2) 0 Itália

1998 – Brasil 1 (4) x (2) 1 Holanda

2014 – Brasil 1 (3) x (2) 1 Chile

2022 – Croácia 1 (4) x (2) 1 Brasil