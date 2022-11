A força do grupo que Tite levou ao Catar para a disputa da Copa do Mundo começará a ser colocada à prova a partir desta segunda-feira. Sem Neymar e Danilo, lesionados, e com Paquetá e Antony ficando de fora de parte das atividades nos últimos dias, a seleção encara a Suíça a partir das 13h (de Brasília) com um time diferente e podendo garantir a classificação antecipada às oitavas de final. O técnico Tite escondeu a escalação, mas Éder Militão e Rodrygo são os mais cotados para iniciar o jogo.

Apesar de Tite ter fechado os dois treinos em que definiu o time, e de ter afirmado com todas as letras “não vou dizer o time que irá jogar”, a presença da dupla do Real Madrid ganhou força nos últimos dias. O próprio técnico deu indícios disso nesse domingo.

“A equipe já tem um histórico dela, não é nenhuma novidade. Tem um histórico e uma forma de jogar”, pontuou Tite. “Em momentos de maior pressão, a tendência do ser humano é repetir aquilo que tem de segurança.”

Assim, a tendência é o Brasil repetir o esquema de jogo que se mostrou eficiente diante da Sérvia, na quinta-feira. E, na impossibilidade de repetir os mesmos nomes, o jeito será apostar em atletas com características semelhantes.

Nesse contexto, mesmo que seja um improviso, Éder Militão se aproxima mais de Danilo do que seu reserva imediato, Daniel Alves. Isso porque, para manter o esquema ofensivo diante de um adversário que joga com quatro jogadores em linha no meio, será preciso reforçar a defesa e lançar mão de jogadores com maior facilidade de recomposição. E Dani Alves é considerado um “construtor” pela comissão técnica.

“Militão é um jogador que já jogou nessa função (de lateral)”, lembrou Tite, que não gosta de usar termos como improviso – nesse contexto – e teste. O zagueiro do Real Madrid foi lateral no penúltimo amistoso do Brasil antes da convocação para a Copa do Mundo, diante de Gana.

Para a vaga de Neymar, Rodrygo é o favorito. “Ele corre que parece que tem a bola grudada no pé”, ressaltou o treinador neste domingo. Na véspera, foi o volante Casemiro quem elogiou o ex-companheiro de Real Madrid. “Rodrygo sempre foi um cara que iluminou meus olhos quando tocava na bola. É sempre um prazer vê-lo jogando. Ele tem o dom, são poucos jogadores que fazem o que ele faz no mundo. Quem gosta de futebol gosta de ver ele jogando.”

Além dos desfalques de Neymar e Danilo, Tite não conseguiu treinar com o restante do elenco completo ou, pelo menos, em suas totais condições nos dois últimos treinos. Antony ficou dois dias sem ir ao CT devido a um “mal-estar”. Paquetá, por sua vez, ficou no hotel na sexta-feira fazendo “trabalho individualizado” e não estava 100% no treino de sábado. Ambos treinaram neste domingo. O goleiro Alisson também não foi ao CT na sexta, mas esteve normalmente em campo no sábado e no domingo.

SUÍÇA

Para o técnico Murat Yakin, a ausência de Neymar não diminui as dificuldades que o time deverá enfrentar em campo. Ainda assim, ele assegura que a equipe não irá apenas se defender no jogo desta segunda-feira.

“Não quero ter meu foco em apenas um jogador. Temos respeito e admiramos todos os jogadores do Brasil. Tenho certeza que o Brasil vai encontrar um substituto para o Neymar e temos que estar bem preparados”, disse Yakin. “Nossa equipe é muito entrosada e harmoniosa e temos muita vontade de ganhar do Brasil. Ele vão exigir o nosso máximo, e espero que possamos começar bem. Depois, vamos ver como a coisa vai fluir.”

FIHCA TÉCNICA

BRASIL X SUÍÇA

BRASIL – Alisson; Eder Militão (Dani Alves), Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Rodrygo (Fred); Raphinha, Richarlison e Vinicius Jr. Técnico: Tite.

SUÍÇA – Yann Sommer; Widmer, Nico Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow e Shaqiri; Ruben Vargas e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

ÁRBITRo – Iván Barton (El Salvador).

HORÁRIO – 13h (Horário de Brasília).

LOCAL – Estádio 974, em Doha.