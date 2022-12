Empolgado pela sua melhor apresentação na Copa do Mundo do Catar há quatro dias, o Brasil planeja repetir o nível de excelência exibido diante dos sul-coreanos nesta sexta-feira, quando enfrenta ao meio-dia (de Brasília) a experiente Croácia, do craque Luka Modric, pelas quartas de final, fase que a seleção brasileira alcançou pela oitava vez consecutiva num Mundial. O palco do duelo que definirá o primeiro semifinalista é o Education City Stadium.

Recuperado de lesão e confiante, Neymar é o astro com o qual a seleção brasileira conta para superar traumas do passado e derrubar um tabu iniciado na Copa de 2006. Desde aquela edição, o Brasil passou a acumular eliminações para rivais europeus. Caiu para França, Holanda, Alemanha e Bélgica. Em três delas sucumbiu justamente nas quartas. Foi mais adiante apenas quando enfrentou e levou 7 a 1 dos alemães no maior vexame da história do futebol brasileiro.

Neymar chorou, temeu não jogar mais no Catar, mas voltou a sorrir depois que se livrou da lesão no tornozelo a tempo de enfrentar a Coreia. Foi eleito o craque da goleada por 4 a 1 na ocasião e dividiu os méritos com os companheiros.

Seu gol de pênalti naquele jogo lhe colocou a apenas um de igualar Pelé na artilharia histórica da seleção brasileira. Ele tem 76 e o Rei do Futebol, 77, nas contas da Fifa, que considera apenas partidas oficiais.

Com seu principal craque saudável, Tite espera que a seleção repita o padrão e faça um “jogo de excelência”. Os croatas, prevê o treinador, não vão deixar os mesmos espaços que os coreanos permitiram, mas é possível demonstrar a mesma intensidade para penetrar na zaga rival.

“É a nossa característica. Em cima dessa pressão, tem que ter coragem para jogar desta forma, mesmo correndo riscos e a carne ser cortada”, disse o treinador. Em caso de gols, ele promete participar de mais danças nas comemorações. “Se tiver que dançar, vou dançar. Só que tenho que treinar mais. Pescoço é duro”.

Vini Jr crê que o Brasil tem de estar “na sua melhor versão” e espera que o rival europeu não se limite a se defender. “Não sei como a Croácia vai vir. Se sair pro jogo é muito melhor, fica melhor pra todos, até para quem assiste”.

O atacante é um dos “perninhas rápidas” do ataque. A partir de seus pés têm sido criadas as principais jogadas ofensivas da equipe. Um caminho para desmontar a provável barreira croata é usar a velocidade e agressividade pelas pontas. “Esse é o futebol que eu acredito, mesmo que na frente tenha carne cortada se não for campeão. Mas é para frente, é nisso que acreditamos”, acredita Tite.

A única dúvida do treinador é quanto ao retorno ou não de Alex Sandro. Segundo Tite, “a tendência é a não participação, porque não há um trabalho muito forte ainda”. Caso sua ausência se confirme, o versátil Danilo, lateral-direito de origem, continua improvisado na esquerda e Eder Militão segue na direita.

“Em relação a jogar na direita, esquerda ou centro da defesa, para mim é indiferente. Já mostrei diversas vezes. Para mim é algo natural”, garantiu o atleta da Juventus.

Tite entende que o caminho para a vitória passa pelas pontas, mas também por anular o trio de meio-campistas croatas formado por Brozovic, Kovacic e Modric, eleito em 2018 o melhor jogador do mundo. “É um adversário que vai bater de frente com a gente de todas as maneiras”, afirmou Danilo.

FIHCA TÉCNICA

CROÁCIA X BRASIL

CROÁCIA – Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Barisic; Kovacic, Brozovic e Modric; Kramaric, Perisic e Petkovic. Técnico: Zlatko Dalic.

BRASIL – Alisson; Éder Militão (Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Técnico: Tite.

ÁRBITRO – Michael Oliver (Inglaterra).

HORÁRIO – 12h (de Brasília).

LOCAL – Education City Stadium, em Al Rayyan.