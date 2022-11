Desde o início da Copa do Mundo do Catar, os dias têm sido de inquietação para o goleiro chileno Claudio Bravo, do Betis, que não conseguiu ajudar sua seleção a se classificar para o evento. Dedicado a um projeto de futebol para crianças na província chilena de Maipo, enquanto os campeonatos de clubes estão paralisados, ele não consegue acompanhar todos jogos do Mundial, mas admite sentir-se incomodado quando pensa no assunto, ainda mais por considerar que há seleções piores que o Chile como participantes.

“Outro dia estive em um evento na Polônia, falei com a imprensa e fiquei com um sabor amargo de não estar dando essa entrevista no Catar, durante o Mundial. Tinhamos condições de ir, tínhamos gente com nível para estar ali. Vejo seleções que estão abaixo do nosso nível, mas somos todos culpados por não estar lá”, comentou o jogador em entrevista ao jornal chileno “Meganoticias”.

“De qualquer forma, não tenho tido muito tempo para ver ou analisar alguma partida, a não ser o que alguns escutam e me falam, além de um pouco que vejo. No momento, eu tenho me dedicado mais a estas atividades com as crianças”, concluiu.

A seleção chilena fez uma campanha bastante irregular durante as eliminatórias para a Copa do Mundo, por isso terminou a disputa sem a vaga, em sétimo lugar, com 19 pontos. Venceu apenas cinco jogos e saiu de campo derrotado em nove, além de ter empatado quatro vezes.

O Mundial do Catar é o segundo consecutivo sem a participação da seleção chilena, que também não disputaram a Copa da Rússia, em 2018. Antes disso, disputou duas edições seguidas, em 2010, na África do Sul, e em 2014, no Brasil, ocasiões nas quais foi eliminada nas oitavas de final para a seleção brasileira.