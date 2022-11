Após comandar a seleção portuguesa, nesta quinta-feira, na goleada, por 4 a 0, sobre a Nigéria, em amistoso preparatório para a disputa da Copa do Mundo, Bruno Fernandes tratou de minimizar a polêmica com o astro Cristiano Ronaldo. Segundo o jogador, a imagem na qual ele e o craque aparecem chegando à concentração, foi mal interpretada porque foi publicada sem som e que, se os tivessem ouvido, entenderiam que foi uma brincadeira.

“Não tenho problema com ninguém”, disse Bruno Fernandes, em entrevista coletiva. “Eu faço o meu trabalho e, como um treinador me disse uma vez, o que você pode controlar é você mesmo. Acho que todos nós pensamos o mesmo. Você tem que controlar o que é seu, fazer o melhor possível e isso é tudo”, continuou o atleta, que se esquivou sobre a explosiva entrevista de Cristiano no United, na qual reclamou de seu momento no Manchester United. “Agora estamos concentrados em Portugal, Manchester United virá depois da Copa do Mundo.”

A seleção portuguesa foi a campo nesta quinta-feira sem Cristiano Ronaldo, desfalque por causa de uma indisposição gástrica, e goleou a Nigéria por 4 a 0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Companheiro do camisa 7 no Manchester United, o meia Bruno Fernandes marcou dois gols e foi um dos principais nomes do amistoso, o último ato dos portugueses em solo nacional antes do embarque para o Catar. João Mário e Gonçalo Ramos também balançaram a rede.

A seleção portuguesa começa a sua jornada na Copa do Mundo do Catar no dia 24, a partir das 13 horas, no Estádio 974, onde travará duelo com Gana. Em seguida, enfrentará Uruguai e Coreia do Sul, os outros integrantes do Grupo H.