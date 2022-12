A eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar para o Marrocos decretou o fim do ciclo do meia Sergio Busquets na seleção espanhola. O jogador, de 34 anos, anunciou a sua saída nesta sexta-feira, por meio de suas redes sociais.

Na postagem, ele agradece à torcida e faz menção ainda a dois treinadores da seleção ao longo da sua passagem: Vicente del Bosque e Luis Enrique.

“Gostaria de agradecer a todas as pessoas que me acompanharam neste longo caminho. De Vicente del Bosque, que me deu a oportunidade de começar na seleção, a Luis Enrique (técnico atual), por me fazer aproveitar cada segundo”, afirmou.

Capitão da equipe no Mundial do Catar, o meia do Barcelona encerra a sua participação com 143 partidas oficiais no currículo.

Na sequência da postagem, o jogador ampliou o discurso de despedidas e homenageou dirigentes, companheiros de time e funcionários da seleção. Em meio à decepção de ter deixado a competição ainda na fase de oitavas de final, Busquets preferiu concentrar seu momento final com lembranças dos momentos de seleção espanhola.

“Foi uma honra muito grande poder vestir essa camisa e representar o meu país por tanto tempo. Fico arrepiado pensando nisso. Ouvir o hino nacional e sentir o carinho de um país inteiro. Agora serei mais um fã, vou curtir e apoiar incondicionalmente nossa seleção.”