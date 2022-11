Com 34 anos, Sergio Busquets chega ao Catar como o único remanescente da equipe da Espanha que conquistou o título da Copa do Mundo de 2010. O capitão espanhol revelou que já pensou em entrar para a história como o único jogador a conquistar dois Mundiais, mas pediu “pés no chão” aos comandados do técnico Luis Enrique.

“Já pensei nisso, mas, quando a bola rolar, não vou pensar. Quero apenas estar aqui e ajudar meus companheiros. Vou tentar poder repetir a campanha de 2010 e ser o único a levar dois troféus na Espanha, mas faltam muitos jogos e coisas mais importantes. É sempre uma ilusão poder alcançar essa meta”, declarou o volante.

O sonho alimenta a confiança do jogador, que acredita no título espanhol. “Vejo, sim, o grupo capaz de vencer a Copa do Mundo. Olhando para meus companheiros de equipe, tenho certeza de que podemos jogar todos os sete jogos. Mas devemos ir passo a passo. Vencer amanhã (quarta) contra a Costa Rica nos dará confiança. Nas minhas três Copas do Mundo anteriores, nunca comecei ganhando”, recordou.

A última vez que a Espanha começou o Mundial vencendo foi em 2006, quando fez 4 a 0 na Ucrânia. Em 2010, ano do título, estreou perdendo para a Suíça por 1 a 0. Sergio Busquets esteve nas últimas três Copas e acredita que esta poderá ser a sua última.

“Estou muito feliz por estar aqui, independentemente de ser a minha segunda ou quarta Copa do Mundo. Estou aqui para aproveitá-la, aconteça o que acontecer. Obviamente, estou mais perto de esta ser a minha última Copa do Mundo”, contou.

A Espanha estreia na quarta-feira, às 13h, diante da Costa Rica, no estádio Al Thumama. No Grupo E também estão: Alemanha e Japão. “Sabemos que será um jogo difícil, mas esperamos vencer para ter mais tranquilidade ao longo da competição. Somos um grupo com poucos jogadores que já disputaram a Copa, nenhum venceu na estreia. Está na hora”, finalizou o volante.