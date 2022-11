O ex-lateral Oscar Garré deu um susto nos torcedores argentinos. Campeão da Copa do Mundo em 1986, ele sofreu um enfarte horas antes de embarcar rumo ao Catar. Ele havia sido um dos convidados da Associação do Futebol Argentino (AFA) para acompanhar a equipe no Mundial.

Oscar Garré foi levado a um hospital em Buenos Aires e precisou passar por uma intervenção para colocar dois “stents” para melhorar o fluxo sanguíneo. Ele está estável, mas ainda sob cuidados médicos e sem previsão de alta.

O embarque para o Catar aconteceria na noite de sábado. Garré foi um dos convidados da AFA ao lado de outros jogadores que se destacaram com a camisa da seleção argentina ao longo dos anos.

Sem Garré, outros quatro campeões de 1986 partiram rumo ao Catar. São eles: Sérgio Batista, Héctor Enrique, Ricardo Giusti e Carlos Tapia. Estiveram presentes na viagem, alguns ex-jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 1978, dentre eles, Ubaldo Matildo Fillol, Daniel Bertoni, Ricardo Villa e Omar Larrosa.

Garré tem 65 anos e começou a carreira no futebol no Ferro Carril Oeste, passando por Huracán, Hapoel Kfar Saba, até voltar para o Ferro, onde pendurou as chuteiras. Presente na seleção argentina entre os anos de 1983 e 1988, viveu o auge em 86, quando conquistou a Copa do Mundo, no México.

Chegou também a ser treinador e trabalhou nas categorias de base da seleção. Comandou também o próprio Ferro, além de Lanús, Universidad Católica e Atlético Rafaela.