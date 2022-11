O boxeador mexicano Saul Canelo Alvarez, campeão unificado dos pesos supermédios, ficou irritado com Lionel Messi, após a vitória da Argentina sobre o México na Copa do Mundo do Catar. O pugilista considerou que o craque teria pisado na camiseta da seleção mexicana, enquanto festejava a vitória no vestiário.

Canelo usou as redes sociais para demonstrar sua bronca com o jogador. “Assim como eu respeito a Argentina, tem que respeitar o México!! Não estou falando do país (Argentina), estou falando do Messi”, escreveu o boxeador em sua conta no Twitter. “Quem não defende a pátria é um babaca… fanatismo é uma coisa, identidade é outra. Viva México.”

A partir daí, uma série de mensagens foram escritas a favor e contra Canelo, além de vários memes criados. Um deles chegou a prever uma luta entre Canelo e Messi, com local e datas a serem definidos. Já muitos argentinos se declararam fãs do boxeador.

Muitos internautas defenderam Messi e não acreditam que o camisa 10 da Argentina tenha desrespeitado o México. Nas imagens disponibilizadas na internet, Messi, sentado em um banco, chega a tocar com a chuteira na camiseta do México, que está no chão, enquanto festeja com os demais colegas.

O jornalista mexicano David Faitelson, um dos maiores críticos de Canelo, saiu em defesa de Messi. “Pedimos a Deus que não os coloque (seleção da Argentina) novamente na nossa frente em um campo de futebol. Agora você se sente o defensor da pátria? O fato de “palhaço” não te serve, Canelo. Você é um boxeador sério. Continue assim ”

Canelo é apontado como um dos melhores boxeadores da atualidade. Com 32 anos, já foi campeão dos médios-ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados. Seu cartel é de 62 lutas, com 58 vitórias (39 nocautes), duas derrotas e dois empates.