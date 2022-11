A sensacional vitória do Irã sobre País de Gales, por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Al Rayyan, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Catar, deixou emocionado o técnico Carlos Queiroz, que expôs toda sua satisfação com o resultado na entrevista após o jogo.

“Não tenho palavras para mostrar minha gratidão. Eles (jogadores) vinham de uma situação muito difícil, mas hoje só pensaram em futebol. Jogaram sem medo e fizeram o que sabem. Não mudei nada. Foram só os jogadores”, disse o treinador português, referindo-se ao fato de o time ter perdido por goleada por 6 a 2 para a Inglaterra e o momento conturbado pelo qual passa o país pelos protestos contra o regime dos aiatolás iranianos.

“Nós merecemos a vitória. Meus meninos foram brilhantes”, disse o treinador português, referindo-se à bela atuação da equipe, que finalizou 21 vezes no gol galês e ainda provocou a expulsão do goleiro Hennessey. O gol marcado por Cheshmi foi o primeiro de fora da área neste Mundial.

Queiroz, de 69 anos, também ofereceu esta vitória para o povo iraniano. “Também sou grato aos fãs que nos apoiaram. Eles também merecem esta vitória. Nós queríamos dar alegria, felicidade e orgulho a eles. No outro dia não pudemos vencer, mas desta vez fechamos a ferida do partido contra a Inglaterra.”

Com a vitória obtida com os dois gols nos acréscimos, o Irã só depende dele para obter a vaga nas oitavas de final da Copa, independentemente do resultado entre Estados Unidos e Inglaterra, que jogam ainda nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília).