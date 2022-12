A derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul, na sexta-feira, não impediu Portugal de avançar às oitavas de final da Copa do Mundo em primeiro lugar dentro do Grupo H, mas ainda incomoda o grupo português. O volante William Carvalho admitiu que o jogo está fixado nos pensamentos dos jogadores e da comissão técnica, como forma de identificar minuciosamente os erros cometidos durante a partida para que não se repitam diante da Suíça, na terça-feira.

“O grupo está unido como sempre. Temos trabalhado bem e acredito que podemos alcançar coisas boas neste Mundial. Ninguém gosta de perder, temos que analisar e entender o que fizemos errado para que isso não volte a acontecer. Temos que jogar como jogamos nas duas primeiras partidas deste Mundial. A lição que tiramos é que temos que estar concentrados durante os 90 minutos.”, afirmou o meio-campista do Real Betis.

Antes de perder para a Coreia do Sul, a seleção portuguesa venceu Gana por 3 a 2 e o Uruguai por 2 a 0, por isso não teve problemas para se classificar. Nas oitavas, enfrentará um adversário que encontrou duas vezes neste ano, em junho, pois ambos estavam no mesmo grupo da Liga das Nações da Uefa. Depois de uma goleada por 4 a 0 no primeiro embate, os lusitanos perderam para os suíços por 1 a 0 no segundo.

“É um rival complicado. Faremos tudo que estiver ao nosso alcance para ganhar deles. Esperamos uma Suíça com posse de bola e com excelentes jogadores. Somos duas grandes equipes. A partida, certamente, será decidida nos detalhes, pois os dois times possuem jogadores de qualidade”, comentou William Carvalho.

Para o duelo, o técnico Fernando Santos deve ter o retorno do meio-campista brasileiro naturalizado português Otávio, que foi reintegrado ao grupo no treinamento deste domingo. Titular contra Gana, teve uma lesão muscular e foi substituído justamente por William Carvalho no jogo seguinte.