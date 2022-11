O volante Casemiro afirmou neste sábado que pessoas que desejam o mal de outra “não têm educação e não têm caráter”. A afirmação veio após o jogador da seleção brasileira ser questionado sobre diversas manifestações nas redes sociais de pessoas que vibraram com a lesão do atacante Neymar, que torceu o tornozelo na partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo. Devido à entorse, o jogador do Paris Saint-Germain está fora da partida diante da Suíça, na segunda-feira, e, provavelmente, contra Camarões também.

Na sexta, o atacante Raphinha compartilhou um post em suas redes sociais em que criticava a atitude de brasileiros que torcem contra Neymar e que comemoram a lesão do jogador. Neste sábado, Casemiro foi indagado sobre o assunto. Primeiro, disse não ter visto as manifestações contrárias. Depois destacou que também se incomoda com isso.

“A mim incomoda também, claro, principalmente contra um companheiro do meu time. A gente vive num mundo em que existem pessoas boas e ruins. A partir do momento que uma pessoa deseja mal da outra – e não falo nem sobre ser o Neymar -, não tem educação, não tem caráter”, afirmou, em coletiva no CT da seleção brasileira, em Doha, no Catar.

“É uma pena, as pessoas desejando mal de outras… Mas infelizmente na vida a gente vê isso, pessoas más no mundo desejando o mal de outras. Não quero nem falar se vem de brasileiro, europeu ou outra cultura. Quero falar de pessoas. A partir do momento que se deseja mal de outra pessoa a gente fica triste. Eu fico triste, principalmente desejando mal de uma pessoa que ajuda outras pessoas, tem um coração enorme”, disse Casemiro.

Nas redes sociais, quem comemorou a lesão de Neymar em geral fez associação ao seu posicionamento político. Durante a campanha para o segundo turno das eleições presidenciais, o atacante chegou a participar de uma live em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que perdeu para o petista Luiz Inácio Lula da Silva.

ÉDER MILITÃO NA LATERAL?

Titular absoluto de Tite e um dos jogadores mais experientes do grupo, Casemiro disse neste sábado que não ficaria surpreso se o técnico decidisse improvisar Éder Militão na lateral-direita para o jogo com a Suíça, na próxima segunda-feira, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Mas o jogador do Manchester United foi taxativo ao afirmar que Daniel Alves “não está a passeio” e que o grupo conta com ele.

A latera direita é uma das duas dúvidas do treinador para o jogo com os suíços, uma vez que o titular da posição, Danilo, sofreu lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e está vetado. Neymar, com problema semelhante, mas no tornozelo direito, também está fora deste jogo.

“Surpresa eu diria que não, até mesmo porque o Militão está à altura. Mas se o Daniel Alves está aqui, nós contamos com ele”, ressaltou Casemiro. “Ele (Dani Alves) está treinando bem, está empenhado. Quem vai jogar, é decisão do treinador.”

Casemiro não deu qualquer indicativo sobre quem serão os substitutos na lateral e no ataque, mas defendeu todas as opções – sobretudo a presença de Daniel Alves no grupo. “Tenho total consciência e vou deixar claro que o Daniel não veio aqui a passeio. É um jogador multicampeão, já demonstrou isso para o mundo inteiro, ele tem qualidades.”

AUSÊNCIA DE NEYMAR

O volante admitiu que a ausência de Neymar no próximo jogo é sentida, mas ressaltou que “precisamos ser realistas”. “Nós temos jogadores de qualidade, mas se você for comparar com o Neymar vai ser difícil encontrar alguém no nível dele. Temos jogadores de reposição, de qualidade, depende do Tite.”

Entre as opções que Tite tem para substituir o principal jogador do time, Rodrygo e Lucas Paquetá – que seria avançado, abrindo vaga para um volante – despontam como favoritos. E Casemiro falou sobre os dois. “O Paquetá, sem dúvida, nos últimos dois ou três anos na seleção é o jogador que mais evoluiu e correspondeu. É titular da equipe hoje, e muito importante para nós. É um jogador muito dinâmico, moderno, consegue jogar por fora, por dentro, e sempre corresponde à altura”, avaliou o volante.

Casemiro, no entanto, elogiou sobretudo a qualidade técnica de Rodrygo, com quem jogou no Real Madrid. “Rodrygo sempre foi um cara que iluminou meus olhos quando tocava na bola. É sempre um prazer vê-lo jogando. Ele tem o dom, são poucos jogadores que fazem o que ele faz no mundo. Quem gosta de futebol gosta de ver ele jogando”, ressaltou.

Sobre a situação clínica de Neymar e Danilo, Casemiro disse que “os dois estão trabalhando de manhã, tarde e noite, fazendo o maior esforço do mundo” para voltarem a campo.