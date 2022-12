O volante Casemiro se manifestou nas redes sociais dias após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, depois de Alisson e Neymar, que foram vozes ativas na internet pedindo desculpas à torcida. Em seu Instagram, o jogador do Manchester United disse que “a dor da eliminação” ainda continua e que esperou três dias para falar com o objetivo de esfriar a cabeça e entender melhor a fatídica partida contra a Croácia.

Para ele, a derrota para os europeus foi a pior de sua carreira, em relação à tristeza que lhe trouxe, e resultados como esse são parte do futebol e não há como controlá-los. Junto a isso, exaltou o apoio da torcida e o trabalho de Tite e sua comissão técnica, que estiveram no comando da seleção de 2016 a 2022, com o ciclo se encerrando ao final do Mundial no Catar.

“Já se passaram quase 3 dias, mas a dor permanece”, escreveu Casemiro. “Quis fazer essa postagem com a cabeça mais fria e com um melhor entendimento do que aconteceu, mas ainda é difícil entender pela forma como ficamos fora. De longe essa foi a derrota que mais me trouxe dor em toda a minha carreira”, adicionou.

Ele também falou sobre a decepção dos torcedores com o desempenho, e reconheceu que a tristeza do elenco e dos adeptos foram semelhantes. “Imagino que vocês, que torceram muito pra nós, também estejam sentindo uma dor parecida e lamento muito por isso. Nosso maior desejo era trazer esse título de volta ao nosso País, trazer alegria para vocês e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Tudo mesmo”, disse, acrescentando com o fato de os baques também fazerem parte do esporte: “O futebol é assim: por mais que você faça tudo certo não há como controlar o resultado. Já vivi isso algumas vezes tanto a favor quanto contra”.

Casemiro também aproveitou para exaltar o trabalho de Tite, que foi contestado por parte da torcida e da imprensa por conta das substituições feitas contra a Croácia e a ordem dos batedores de penalidades na disputa pela vaga, com Neymar – considerado um dos melhores do mundo nesse quesito – escalado para o último, mas nem conseguindo participar pelos pênaltis perdidos pelo time que deram a vitória aos europeus.

“Vocês (Tite e a comissão técnica) fizeram um trabalho fantástico nesses 6 anos e mereciam esse título”, comentou. “Lamento muito que não tenha vindo. Desejo toda a sorte do mundo a vocês nos próximos objetivos. Tenho certeza que vamos superar essa dor e seguir em frente ainda mais fortes”. Por fim, o volante mostrou mais uma vez gratidão aos fãs da seleção. “Quero agradecer a todo o apoio de vocês que torceram e nos incentivaram nessa Copa. Obrigado de coração”, encerrou.

Casemiro ainda não se manifestou se estará na Copa de 2026 e uma aposentadoria parece ainda estar longe de seus horizontes. Atualmente com 30 anos, ele terá 34 no Mundial do Canadá, Estados Unidos e México e é bem possível que siga no elenco caso mantenha o alto nível. Em agosto, o Manchester United acertou sua contratação por 60 milhões de euros (cerca de R$ 336 milhões) para ser titular, o que mostra que ele ainda é um atleta importante na Europa e bem requisitado.